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Милан уволил Бобана с должности руководителя футбольного отдела

Италия
(2 голосов)

Хорват проработал в миланском клубе 9 месяцев

Милан уволил Бобана с должности руководителя футбольного отдела
Новина українською

"Милан" уволил руководителя футбольного отдела Звонимира Бобана.

Миланский клуб выразил хорватскому специалисту благодарность за работу.

"Благодарим Звонимира за его труд на протяжении 9 последних месяцев, желаем ему успехов в будущем. Теперь нам необходимо сосредоточить внимание на футболе и предстоящих матчах. Стефано Пиоли и его помощники проделывают выдающуюся работу, улучшая выступления команды с каждым туром. Мы полностью поддерживаем их в это сложное для страны время", – заявил генеральный директор "Милана" Иван Газидис.

51-летний Бобан проработал в стане "россонери" 9 месяцев. Звонимир пришел в клуб в июне 2019-го года.

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В статье: Звонимир Бобан Милан (Италия)
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Источник:
acmilan.com
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Комментарии (2)
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satellite (Харьков)
07.03.2020 в 20:15
Не уволили Бобана а сам ушёл.
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Карикатурист (Білозерське)
07.03.2020 в 19:39
А слідом і Мальдіні, схоже, піде. А якщо так, то Шева може залишитись у збірній після Євро. Спостерігатимемо
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