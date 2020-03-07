Милан уволил Бобана с должности руководителя футбольного отдела

"Милан" уволил руководителя футбольного отдела Звонимира Бобана.

Миланский клуб выразил хорватскому специалисту благодарность за работу.

"Благодарим Звонимира за его труд на протяжении 9 последних месяцев, желаем ему успехов в будущем. Теперь нам необходимо сосредоточить внимание на футболе и предстоящих матчах. Стефано Пиоли и его помощники проделывают выдающуюся работу, улучшая выступления команды с каждым туром. Мы полностью поддерживаем их в это сложное для страны время", – заявил генеральный директор "Милана" Иван Газидис.

51-летний Бобан проработал в стане "россонери" 9 месяцев. Звонимир пришел в клуб в июне 2019-го года.