Экс-игрок Арсенала: Погба лучше перейти в Ювентус, ведь у Реала меньше потенциала, а в Турине уже есть Роналду

Экс-защитник национальной сборной Франции и лондонского "Арсенала" Бакари Санья поделился своим мнением о потенциальном трансфере соотечественника и хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в туринский "Ювентус" или мадридский "Реал". Цитирует бывшего "канонира" Goal.com.

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"Думаю, Полю лучше вернуться в Турин, ведь там уже играет Криштиану Роналду и в "Юве" Погба уже играл, делал это неплохо. Он любит "бьянконери". Если он выберет "Реал", то ему будет непросто. В Мадриде далеко не молодая команда, в не самом хорошем состоянии".