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Экс-игрок Арсенала: Погба лучше перейти в Ювентус, ведь у Реала меньше потенциала, а в Турине уже есть Роналду

Италия
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Санья ведь точно знает, да…

Экс-игрок Арсенала: Погба лучше перейти в Ювентус, ведь у Реала меньше потенциала, а в Турине уже есть Роналду
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Экс-защитник национальной сборной Франции и лондонского "Арсенала" Бакари Санья поделился своим мнением о потенциальном трансфере соотечественника и хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в туринский "Ювентус" или мадридский "Реал". Цитирует бывшего "канонира" Goal.com.

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"Думаю, Полю лучше вернуться в Турин, ведь там уже играет Криштиану Роналду и в "Юве" Погба уже играл, делал это неплохо. Он любит "бьянконери". Если он выберет "Реал", то ему будет непросто. В Мадриде далеко не молодая команда, в не самом хорошем состоянии".

"У них есть Рэмзи, он отличный футболист. Да, Роналду тоже уже не молодой парень, но играет не как старик. У "Ювентуса" молодой коллектив. У "Реала" меньше потенциала, если говорить о следующих 2-3 сезонах".

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В статье: Криштиану Роналду Бакари Санья Ювентус (Турин) Поль Погба Реал (Мадрид)
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