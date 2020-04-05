Президент Федерации футбола Италии: Проведение матчей Серии А возможно до сентября-октября

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассказал, что текущий сезон Серии А могут доиграть осенью.

"Верный и единственный способ справиться с такой серьезной чрезвычайной ситуацией – завершить соревнования этого сезона любыми возможными способами. Мы работаем над рядом вариантов, чтобы принять наилучшее решение в данной ситуации.

Возможная дата возобновления сезона – 17 мая, но я повторюсь, что это только возможная дата. Проведение матчей Серии А вплоть до сентября-октября тоже возможно. Таким образом можно избежать проблем как с проведением сезона-2019/20, так и со следующим", – рассказал президент FIGC.