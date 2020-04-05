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Президент Федерации футбола Италии: Проведение матчей Серии А возможно до сентября-октября

Италия
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Габриэле Гравина заявил, что 17 мая - это только возможна дата возобновления Серии А

Президент Федерации футбола Италии: Проведение матчей Серии А возможно до сентября-октября
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Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассказал, что текущий сезон Серии А могут доиграть осенью.

"Верный и единственный способ справиться с такой серьезной чрезвычайной ситуацией – завершить соревнования этого сезона любыми возможными способами. Мы работаем над рядом вариантов, чтобы принять наилучшее решение в данной ситуации.

Возможная дата возобновления сезона – 17 мая, но я повторюсь, что это только возможная дата. Проведение матчей Серии А вплоть до сентября-октября тоже возможно. Таким образом можно избежать проблем как с проведением сезона-2019/20, так и со следующим", – рассказал президент FIGC.

Добавим, на данный момент в Италии 124 632 человек заразились коронавирусом, 15 362 - умерли.

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В статье: Серия А Федерация футбола Италии Габриэле Гравина коронавирус
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Источник:
Football Italia
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