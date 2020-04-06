  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Он восхищается Миланом". Агент Тьяго Силвы прокомментировал слухи вокруг своего клиента
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Он восхищается Миланом". Агент Тьяго Силвы прокомментировал слухи вокруг своего клиента

Италия
(1 голосов)

Это было бы интересное возвращение

"Он восхищается Миланом". Агент Тьяго Силвы прокомментировал слухи вокруг своего клиента
UA-Футбол
Новина українською

Агент бразильского защитника Тьяго Силвы прокомментировал возможное возвращение игрока в "Милан". Там он выступал три сезона.

Читайте такжеМилан намерен вернуть своего экс-капитана - сейчас защитник выступает в ПСЖ

"В футболе возможно все. Однако прежде, чем давать любые комментарии, нужно посмотреть, что произойдет из-за пандемии коронавируса.

Тьягу восхищается "Миланом". Те годы, что он провел там, вывели его на очень высокий уровень. Он помнит, что фанаты его очень любили", - приводит слова агента MilanNews.it.

Напомним, что этим летом у Силвы заканчивается контракт с "ПСЖ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тьяго Силва Милан ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...