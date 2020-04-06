"Он восхищается Миланом". Агент Тьяго Силвы прокомментировал слухи вокруг своего клиента

Агент бразильского защитника Тьяго Силвы прокомментировал возможное возвращение игрока в "Милан". Там он выступал три сезона.

"В футболе возможно все. Однако прежде, чем давать любые комментарии, нужно посмотреть, что произойдет из-за пандемии коронавируса.

Тьягу восхищается "Миланом". Те годы, что он провел там, вывели его на очень высокий уровень. Он помнит, что фанаты его очень любили", - приводит слова агента MilanNews.it.

Напомним, что этим летом у Силвы заканчивается контракт с "ПСЖ".