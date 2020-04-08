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Смоллинг примет решение о своем будущем по окончании сезона

Италия
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Крис может остаться в Италии

Смоллинг примет решение о своем будущем по окончании сезона
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Центрбек "Ромы" Крис Смоллинг, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", пока не определился со своим будущим, пишет Mail on Sunday.

30-летний англичанин взял время на размышление над новым клубом, так как римляне хотят выкупить игрока за 16 миллионов фунтов, а игрок хочет рассмотреть летом все предложения.

Ранее сообщалось, что на Смоллинга также претендуют "Ювентус", "Интер" и "Арсенал".

В текущем сезоне на счету Смоллинга 2 гола и 1 результативная передача в 21 матче Серии А.

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В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим) Манчестер Юнайтед Рома (Италия)
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