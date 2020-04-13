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Лоренцо Инсинье прекратил сотрудничество с Райолой
У форварда сейчас совсем другие планы
Лоренцо Инсинье больше не клиент Мино Райолы. Об этом передает Corriere dello Sport.
Капитан "Наполи" решил отказаться от услуг своего агента. Следующий шаг - продление контракта с неаполитанцами. Он готов остаться в клубе до конца карьеры.
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Лоренцо защищает цвета "Наполи" с 2009-го года. Он успел провести в команде 296 матчей и забить 78 голов. На его счету два трофея в клубе.
Отметим, что контракт Лоренцо с клубом истекает летом 2022-го.
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