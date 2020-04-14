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Сусо: Многое отдал бы за домашнее животное

Италия
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Игрок хочет выйти погулять

Сусо: Многое отдал бы за домашнее животное
Новина українською

Полузащитник "Севильи" Сусо рассказал о том, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса.

"У меня нет домашних животных, и сейчас, если честно, я бы многое отдал хотя бы за одного, чтобы немного погулять, — приводит Marca слова Сусо. — Не знаю, сколько у меня туалетной бумаги, не считал, но не очень много. Все мои обязанности — мыть посуду и собирать игрушки за детьми. Больше всего во время паузы мне не хватает футбола. Справедливее всего было бы доиграть чемпионат, это было бы самым честным решением. Правда, не знаю, когда лучше доиграть сезон.

По последним данным, в мире зарегистрирован 1 925 571 случай заражения коронавирусом.

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В статье: Сусо Севилья (Испания) Милан (Италия)
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