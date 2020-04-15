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Семья Лаутаро Мартинеса закупила для больниц родного города 4350 литров санитайзера и 3800 масок

Италия
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В темные времена хорошо видно светлых людей

Семья Лаутаро Мартинеса закупила для больниц родного города 4350 литров санитайзера и 3800 масок
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Семья форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса оказала продовольственную поддержку его родному городу Баия-Бланка в Аргентине.

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22-летний футболист "нерадзурри" помог местным больницам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, подарив медикам необходимое оборудование и комплекты спецодежды, как отмечает портал Football Italia.

Первая партия была доставлена в начале этого месяца, вторая – сегодня. Подруга футболиста Августина Гендолфо, ее родственники и близкие Лаутаро также предоставили 4350 литров санитайзера, 1000 пар резиновых перчаток, 6500 рабочих комбинезонов и 3800 масок. Информацию подтвердил мэр города Гектор Хай.

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В статье: Интер (Милан) Лаутаро Мартинес коронавирус
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Источник:
Football Italia

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