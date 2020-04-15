Семья Лаутаро Мартинеса закупила для больниц родного города 4350 литров санитайзера и 3800 масок

Семья форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса оказала продовольственную поддержку его родному городу Баия-Бланка в Аргентине.

22-летний футболист "нерадзурри" помог местным больницам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, подарив медикам необходимое оборудование и комплекты спецодежды, как отмечает портал Football Italia.

Первая партия была доставлена в начале этого месяца, вторая – сегодня. Подруга футболиста Августина Гендолфо, ее родственники и близкие Лаутаро также предоставили 4350 литров санитайзера, 1000 пар резиновых перчаток, 6500 рабочих комбинезонов и 3800 масок. Информацию подтвердил мэр города Гектор Хай.