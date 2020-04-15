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Ругани и Матюиди излечились от коронавируса

Италия
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Они были на самоизоляции со средины марта

Ругани и Матюиди излечились от коронавируса
Новина українською

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди излечились от коронавируса.

Такое заявление опубликовала пресс-служба туринского клуба. Итальянец и француз сдали по два теста на инфекцию, и все они дали отрицательный результат. Таким образом, футболисты окончательно излечились и отныне не обязаны соблюдать строгую самоизоляцию.

О заражении Ругани коронавирусом стало известно 12 марта. Даниэле стал первым игроком из Серии А с положительным тестом. В свою очередь у Матюиди инфекция была выявлена 17 марта.

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В статье: Ювентус (Турин) Блез Матюиди Даниэле Ругани
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