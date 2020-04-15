Ругани и Матюиди излечились от коронавируса

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди излечились от коронавируса.

Такое заявление опубликовала пресс-служба туринского клуба. Итальянец и француз сдали по два теста на инфекцию, и все они дали отрицательный результат. Таким образом, футболисты окончательно излечились и отныне не обязаны соблюдать строгую самоизоляцию.

О заражении Ругани коронавирусом стало известно 12 марта. Даниэле стал первым игроком из Серии А с положительным тестом. В свою очередь у Матюиди инфекция была выявлена 17 марта.