Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ругани и Матюиди излечились от коронавируса
Они были на самоизоляции со средины марта
Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди излечились от коронавируса.
Такое заявление опубликовала пресс-служба туринского клуба. Итальянец и француз сдали по два теста на инфекцию, и все они дали отрицательный результат. Таким образом, футболисты окончательно излечились и отныне не обязаны соблюдать строгую самоизоляцию.
О заражении Ругани коронавирусом стало известно 12 марта. Даниэле стал первым игроком из Серии А с положительным тестом. В свою очередь у Матюиди инфекция была выявлена 17 марта.