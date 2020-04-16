Италия
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Стала известна вероятная дата возобновления матчей кубка Италии
Осталось ждать не очень долго
Итальянская газета Gazzetta dello Sport называет возможную дату возобновления итальянского футбола. Этим днем может стать 27-е мая.
В этот день могут начаться ответные матчи полуфиналов кубка Италии. Ранее сообщалось, что именно этими матчами должен в Италии возродиться футбол.
Также сообщается, что к тренировкам футболисты будут допущенны уже с 4-го мая.
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