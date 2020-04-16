День Победы Италии. Возобновление Серии А - не мечта, а цель

Дней Победы на самом деле не существует. Ведь настоящая победа в войне - это возвращение к нормальной жизни, уход войны с первого плана. А это к чётким датам не привяжешь. Но все же у каждого есть свои маркеры победы. Для болельщиков итальянского футбола таким станет возобновление Серии А. И о нем уже говорят как о проекте, а не о мечте. На вчерашнем заседании Итальянской Федерации Футбола (FIGC) уже обсуждали планы и даты возвращения. Глава организации Габриэле Гравина твёрдо и недвусмысленно провозгласил курс на окончание сезона 2019/20 перед началом сезона 2020/21. Возможно, начнут даже в мае.

Ежедневное число жертв в войне с коронавирусом в Италии все ещё кружится вокруг "600", общее перевалило за 21 тысячу. Но за четыре последних дня уже освободились 364 койки в реанимациях и почти 4000 коек в больницах в целом. Вчера уже начали работать книжные и канцелярские магазины, магазины детской одежды, кое-где открылись некоторые предприятия.

Открытие происходит неравномерно, в зависимости от состояния региона. Ansa назвал этот процесс "Вавилоном Указаний". Тем не менее, общий вектор ясен. Но неужели возобновление сезона в мае реально? И все ли его поддерживают?

Campionato Falsato?

Далеко не все рады возвращению, особенно в мае. Президент "Лечче" Саверио Стиччи Дамиани полагается на медиков и руководство Федерации, но предпочитает прекратить сезон 2019/20, и уж точно не доигрывать его в июле. Президент "Торино" Урбано Кайро считает возобновление лиги в конце мая невозможным. "Как хозяин Gazzetta Dello Sport я, разумеется, хотел бы возобновления, но здоровье граждан гораздо важнее". И я с Кайро согласен. Я уже предлагал начиная с первого июля. Начинать до этого слишком рискованно. С чем согласны и большинство специалистов.

На полюсе скептицизма находятся "Сампдория" и "Брешия". Президент генуэзцев Массимо Ферреро уже не раз заявлял: "Сезон здесь закончен. Я не готов играть без болельщиков на трибунах". Тренер команды Клаудио Раньери называет игру без болельщиков "смертью футбола". Да и видит немало технических проблем: "Сейчас война, больницы на коленях. Потому любое решение о футболе породит хаос. Игроки - не машины, не могут просто взять и включиться. Нужны недели для возвращения игровой формы. И должны играть все регионы либо никто. Я очень рад, что не держу эту супергорячую картофелину и не принимаю решение".

Раньери даже добавил: "Для меня этот чемпионат всегда будет сфальсифицированным и извращенным". Очень сильное заявление, учитывая, что выражение "campionato falsato" в Италии обычно используют, когда говорят о коррупции, подкупе игроков и арбитров. А его подопечный Гастон Рамирес вопросил: "Неужели только в "Сампдории" так много заболевших коронавирусом? Я думаю, что команды из наиболее тяжёлых регионов скрывают данные. Мы действуем прозрачно, они - нет". И вправду, неужели только в клубе из сравнительно спокойной Лигурии заразились аж восемь игроков?

Крысы с корабля сезона 2019/20

Ну а скандальный президент "Брешии" Массимо Челлино еще более остр. "Я просто не позволю моим игрокам играть. Это не провокация. Снимайте очки, опускайте в Серию Б, если хотите. Вокруг слишком много эгоизма и денежных интересов. Уважайте реальность. Возвращение в мае - безответственность. Да и УЕФА не способно передвинуть ничего за 30-ое июня, поскольку есть контракты игроков, спонсоров, банки, дедлайн для бюджетов. Вы хотите, чтобы мы играли каждые два дня? Или УЕФА способно увеличить число часов в дне до 72-ух? Зачем этот абсолютный хаос? Лучше бы послали маски и кислородные баллоны в Брешию".

"Я не боюсь вылететь. Мы заслужили вылет. Мы не банкроты. Мы скоро вернёмся в Серию А. Это бедствие, трагедия. Потому нечего думать о футболе. Кто не понимает, что мы не можем играть - хуже, чем вирус. В другом месте после такого уже была бы революция". Челлино можно понять. Тем более, что 2.3 миллиона евро убытка его клуба - и вправду немного.

Можно понять и слова игрока его команды Сандро Тонали о том, что лишь жители Брешии и Бергамо - небольших городов, наиболее пострадавших от пандемии - могут понять ситуацию. Но дело-то в том, что в Бергамо как раз не возмущаются.

"Аталанта" как раз желает доиграть свой исторический сезон с 1/4 финала Лиги Чемпионов. А заявление самого Челлино о "проблемах с возвращением денег за абонементы из-за уже уплаченных налогов" все проясняет. Дело в деньгах. "Брешия", отстающая от 17-го места на девять очков, вряд ли спасется. Ей прекращение лиги только на руку. На руку и Ферреро, страстно желающему продать идущую 16-ой "Сампдорию". На руку Челлино, в разгар пандемии вызвавшему на тренировочную базу два тренерских штаба, уже уволенных в этом сезоне. Для лекций о "короне"? Либо для использования их отказа как повода не платить зарплату?

Кричащие "орлы"

На другом полюсе находится сюрпризный претендент на Скудетто "Лацио". Клаудио Лотито - второй по силе человек в итальянском футболе - сопротивлялся прекращению в начале марта, пытался возобновлять тренировки в конце с пространной аргументацией. Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли даже саркастично назвал его "вирусологом". И ныне пресс-атташе "орлов" Артуро Диаконале работает без передышки, ссорясь со всеми. С Челлино они обменялись выпадами о кричащем осле, не попадающем в рай. Диаконале также яростно атаковал главу департамента инфекционных заболеваний Джованни Реццу, пошутившего "как болельщик "Ромы" я желаю полного прекращения лиги".

Эти двое уже помирились, и Рецца уже допустил возвращение лиги в мае, хотя ранее думал иначе. Также Диаконале уже говорил и о подаче иска в суд в случае окончания сезона не на поле, и о предубежденности прессы против "Лацио", о "медиаунисоне против нас".

Вновь кусал "Ювентус", отмечая, что его легионеры отпущены домой, где могут спокойно тренироваться (упоминая и Криштиану Роналду на стадионе Мадейры в окружении десятка людей). Якобы боится, что правительство поддастся давлению фанов "Ювентуса" и потребует подождать возвращения всех из-за границы и лишь затем начинать тренировки. Словесная и подковерная война "Лацио" не прекращается.

Громкое молчание "зебр"

Где во всем этом первый по силе человек в итальянском футболе? Лидер лиги "Ювентус" поначалу вроде бы скорее желал прекращения. Поговаривали, что с этой целью и отчаянно пытался отыграть свой матч против "Интера". Тот же Челлино видел в быстром согласии игроков урезать зарплаты (что сэкономило клубу 90 миллионов евро) осознание "Юве" окончания сезона. В клубе довольно остро отвечали Лотито. Однако в последнее время чемпион молчит. Похоже, он все же желает продолжить. И его можно понять. После семи лет подряд с прибылью ему грозит третий подряд с убытком. Потому нужно играть.

В бодром открытом письме неделю тому глава владельца клуба концерна Exor и внук легендарного Джанни Аньелли Джон Элканн рапортовал о "новой фазе развития клуба", гордился клубной гостиницей, приростом болельщиков в соцсетях. Рекордным доходом в 621 миллион евро. Но он умолчал о 13-ти миллионах евро потерь за последний месяц - почти половине общей потери клубов Серии А. О 71-ом проценте зарплат игроков от доходов, что на один выше требуемого УЕФА. И о шести первых месяцах сезона 2019/20 с убытком в 50 миллионов. Это после всего 58-ми за два года вместе.

Ныне долг клуба нетто составляет 361 миллион. Уменьшение на 136 миллионов за год? На самом деле он возрос на 164. Он просто был покрыт увеличением капитализации (то есть привлечением капиталов от держателей акций) на 300 миллионов. Из них 191 - от самого Exor. Вы назовёте это инвестицией. Я назову это расходами, потерями. "Ювентус" не зарабатывает после прихода Криштиану Роналду, а теряет деньги. Потому не может позволить себе потерю денег за телеправа и спонсорские контракты. И потому заявил, что ему не нужен Скудетто, завоеванный в кабинетах. Нынешнему "Юве", для которого бизнес прежде всего, и вправду не нужен.

Дорожная карта

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора уже отправил FIGC письмо с призывом подготовить план поэтапного возвращения футбола с четвёртого мая, сразу после окончания нынешнего срока карантина. Официальный протокол о возвращении будет принят FIGC через неделю. Но кое-что можно прикинуть уже сейчас. Вряд ли удастся привести регионы к общему знаменателю. Ведь в Ломбардии (Милан) от болезни скончались в десять раз больше людей, чем в Лацио (Рим), в Пьемонте (Турин) - в десять раз больше, чем в Кампании (Неаполь). Также Corriere Dello Sport говорит о "куполе", о закрытии игроков на базах.

Это что касается географии. Теперь о биологии и юриспруденции. План Гравины включает в себя тесты за 3-4 дня до начала тренировок, молекулярные и серологические (по выявлению антител, борющихся с вирусами), постоянные проверки температуры и консультации с врачами. Обработка помещений. Говорят о пяти заменах в матче, ФИФА предлагает решение проблемы продления контрактов, заканчивающихся 30-го июня (преимущество законодательных органов отдельных стран, если там нет решения, ФИФА будет решать в каждом отдельном случае). Планируют открыть третье трансферное окно, пока неясно, когда.

Глава Олимпийского Комитета Италии Джованни Малаго довольно скептичен: "То, что способны организовать в Серии А, не способны в Серии Б и ниже. Лишь в футболе думают, что способны завершить сезон". Вместе с тем, он признает право FIGC решать. И закончить сезон на поле справедливо, даже если пострадает следующий. Да он уже пострадал. Совершенно изменившиеся, другие команды после такого перерыва? Ну и что? А в Украине не так в марте? Третье трансферное окно? Чем оно хуже, чем посреди сезона в январе? Главное - сохранить спортивный принцип, закончить начатое дело. А затем уже думать о новом.

"Мы не сдаемся. Если не возобновим сезон 30-31 мая - тогда в июне, июле, ноябре, когда угодно. Даже если следующий сезон придётся начинать зимой. Скажу четко - мы не начнём сезон 2020/21, пока не закончен сезон 2019/20. Возможно, сыграем без северных стадионов. И мы не ищем никаких преференций от Правительства. ФИФА и УЕФА проложат нам путь. Мы работаем без спешки, но и без намерений останавливаться. Хотим быть готовыми, когда можно будет вернуться. Чемпионат должен быть завершён. У нас есть время". Сильные слова Гравины. И справедливые. Дающие надежду футболу, спорту. Жизни.