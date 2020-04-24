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Ибрагимович: У меня действующий контракт с Миланом. Посмотрим, что случится после, если сезон закончится

Италия
(1 голосов)

Будущее шведа достаточно туманно

Ибрагимович: У меня действующий контракт с Миланом. Посмотрим, что случится после, если сезон закончится
UA-Футбол
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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, контракт которого действует до конца сезона, рассказал о своих планах на будущее.

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"Сейчас у меня контракт с "Миланом". Посмотрим, что будет после, если сезон конечно завершится. Я хочу играть в футбол как можно дольше, но не все зависит от меня.

Я хочу развиваться, как футболист, а не находиться в команде из-за моего статуса. Если вы находитесь на контракте в команде, то должны ей помогать", - приводит слова форварда Sportbladet.

Ранее сообщалось, что сейчас Златан поддерживает форму на родине.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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