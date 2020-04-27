Кесси не покинет Милан

Агент полузащитника "Милана" Франка Кессье Джордж Атангана, оценил дальнейшие перспективы клиента в итальянской команде.

Ранее сообщалось, что 23-летний ивуриец может продолжить свою карьеру в другом клубе, так как "Милан" больше не заинтересован в продолжении сотрудничества с ним.

"Когда мы переходили в "Милан", это было риском. Но мы решились на это, потому что этот клуб всегда значил для нас многое. Сейчас клуб развивает проект и по этой причине настоящее убеждает меня в том, что и будущее Франка может быть красно-черным.

Мы в одном из самых больших клубов мира, который сейчас, безусловно, не на вершине, но стремится к возрождению", – цитирует агента футболиста Goal.

Действующий контракт Кессье с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2022 года.