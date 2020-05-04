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Министр спорта Италии опроверг информацию о том, что клубы Серии А возобновят тренировки до 18 мая

Италия
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Период неопределенности

Министр спорта Италии опроверг информацию о том, что клубы Серии А возобновят тренировки до 18 мая
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Министр итальянского спорта Винченцо Спадафора у себя в Facebook предупредил футбольную общественность: командные тренировки не возобновятся до 18 мая. Цитирует Спадафору Football Italia.

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"Я вижу много странных вещей в Интернете, но ничего не изменилось: тренировки команд не возобновятся до 18 мая, о возобновлении чемпионата пока тоже речи не идет".

"Прошу меня простить, но сейчас я собираюсь перейти к другим видам спорта, которые должны вернуться как можно скорее!"

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В статье: Серия А Чемпионат Италии коронавирус карантин Винченцо Спадафора
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Источник:
Football Italia

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