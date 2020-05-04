Министр спорта Италии опроверг информацию о том, что клубы Серии А возобновят тренировки до 18 мая

Министр итальянского спорта Винченцо Спадафора у себя в Facebook предупредил футбольную общественность: командные тренировки не возобновятся до 18 мая. Цитирует Спадафору Football Italia.

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"Я вижу много странных вещей в Интернете, но ничего не изменилось: тренировки команд не возобновятся до 18 мая, о возобновлении чемпионата пока тоже речи не идет".