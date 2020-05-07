Прокурор и демоны. Технология на службе махинаторов

Казалось, ничто не может отвлечь футбольную Италию от борьбы с Правительством за возвращение футбола. Однако бывшему главе префектуры (провинции) Рим и Пожарного Департамента страны удалось устроить немалый пожар, на короткое время даже заслонивший коронавирус. Бывший прокурор Федерации Футбола Италии Джузеппе Пекораро вспомнил о знаменитом матче "Интер" - "Ювентус" двухлетней давности и разбудил его демонов. Да и в целом традиционных демонов итальянского футбола. Во всяком случае, реакция на его заявления была ожидаемо адской.

Без улик

Итак, в сезоне 2017/18 после шести лет гегемонии в лиге "Ювентус" наконец-то встретил достойного соперника. В 34-ом туре "Наполи" одержал свою первую победу на туринском "Алльянц Стадиум" в истории. В Неаполе команду встречали тысячи болельщиков с прыжками в фонтаны, фейерверками и даже татуировками с датой и счетом матча (1:0). И, несмотря на все еще одно очко отставания, их можно было понять, ведь "Юве" еще ожидали выезды к "Интеру" и "Роме". Особо неаполитанцы полагались на миланцев, боровшихся за попадание в Лигу Чемпионов и традиционно ненавидящих туринцев.

"Интер" и вправду сделал все, что мог.

Играя в меньшинстве с 18-ой минуты, вел в счете на 86-ой. Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри был взбешен. Он грубо толкал собственных игроков, желая привести их в чувство. Уже после матча настолько повышал голос на экспресс-интервью, что тренер соперника Лучано Спаллетти потребовал от него заткнуться. Вот только Аллегри не проиграл, а победил. Во многом с помощью отвратительного судейства бригады Даниэле Орсато. Тот перфоманс арбитров добавил горячие страницы в историческую книгу обвинений в адрес "Ювентуса" и его "работы" с судьями.

Болельщики "нерадзурри" и другие ненавистники "бьянконери" в том матче прежде всего говорили об удалении Матиаса Весино после игрового стыка непрямой ногой (шипы уругвайца опоздали к мячу), когда желтая карточка превратилась в красную после просмотра видео. О молчании ВАР в эпизоде с более грубым въездом Миралема Пьянича в Рафинью, достойным если не прямой красной, то второй желтой в матче точно. Также отмечали гол Матюиди из двухметрового офсайда, замеченного лишь ВАР, но не арбитрами на поле. И фол Кьеллини на Икарди в штрафной, не показанный камерами.

Фол Весино, в принципе, мог тянуть на красную. Но тогда и фол Пьянича тянул как минимум на желтую. Это чувствовал и Пекораро. "Меня напрягло такое судейство. Я получил немало жалоб. Потому решил на всякий случай расследовать дело. Иначе какой я прокурор? Я затребовал аудио и видео всех диалогов арбитров с ВАР во время матча. Однако почему-то получил пакет лишь после начала следующего сезона. Там было все. Кроме одного эпизода, который и был мне нужен. Не было переговоров во время фола Пьянича. Когда я спросил об этом, мне сказали, что записи просто нет".

Тихие проверки в тихом омуте

В том же интервью Il Mattino несколько дней назад Пекораро говорил о его заместителях, назначенных без его ведома и с целью ограничить его влияние. А также о ставках футболистов на матчи. Логично, что такие откровения произвели фурор. Болельщики "Интера" и "Наполи" заполонили сеть криками о фальсификации, мафии, нерушимом союзе "Ювентуса" с арбитрами и Федерацией. Пресса добавила "слив" о переговорах в эпизоде Пьянича, когда арбитр ВАР Паоло Валери якобы заявил "это не красная карточка", не добавляя, что нужна желтая. А Прокуратуры Милана и Рима скоро получат заявки на расследование.

Впрочем, не все согласились с интервью. На проювентусовских форумах напоминали, что Пекораро болеет за "Наполи" (факт). Бывшие крупные чиновники Федерации называли его слова "инсинуациями", отметали слова о "новом Кальчополи", спрашивали, почему он тогда закрыл дело, а заговорил лишь через четыре месяца после ухода с должности. Тогдашний временный глава Федерации Роберто Фаббричини заявил, что прокурор никогда не говорил с ним о том матче. А Марко Ди Лелло назвал заявления предшественника на посту "оскорблениями". Уделяя большее внимание как раз словам о заместителях.

Глава же Судейского Комитета Николо Риццоли объяснил, что во время матча записываются не все разговоры с ВАР, а лишь 5-6. Причем лишь четыре вида эпизодов - вокруг красных карточек, пенальти, офсайдов и ошибок в идентификации. "Эпизод с простой желтой изначально не записывается. ВАР выходит на связь и сообщает о проверке. В случае "тихой" проверки, не приносящей изменение результата к одному из четырех, ни о чем другом не говорится. В этом случае не было прямой красной, потому ничего не записывалось. А полной записи всех разговоров изначально не существует ни в одном из матчей".

Риццоли также осветил процесс работы с записями. "Разговоры записывают не арбитры, а технический партнер лиги. Он передает их Судейскому Комитету, а Комитет - в IFAB (Всемирную организацию, занимающуюся футбольными правилами). И пользуются этими записями лишь для обучения арбитров на курсах либо их работы над ошибками". При этом бывший рефери признал, что Орсато тогда ошибся и отметил, что в качестве наказания он был временно переведен в Серию Б, убран из заявки на Чемпионат Мира и с тех пор не судил "Интер". "Но ВАР здесь не при чем".

Шпионская система

Несмотря на все эти заявления и объяснения, вопросов осталось больше, чем ответов. Почему Пекораро начал расследование лишь после окончания сезона? Почему закрыл его? Почему записи шли к нему так долго? Действительно ли он ушел с поста в декабре "по собственному желанию"? Почему эпизод с вначале желтой (то есть вроде бы неподсудный), а затем красной карточкой Весино был записан с начала, а эпизод Пьянича - нет? Почему не записываются абсолютно все разговоры арбитров (официальный ответ - недостаток места)? Почему через три месяца после матча они и вовсе полностью уничтожаются?

И как здесь не отметить слова заместителя Генпрокурора Неаполя и известного борца с мафией Кателло Марески: "У криминалистов такие "совпадения" называют подсказками. Не нужно быть болельщиком "Наполи", чтобы понять, что что-то не то. Это может быть и случайностью, но и спортивным мошенничеством. Нужно серьезное расследование. В этой стране многое должно измениться".

Отмечу и вывод известного адвоката Маттиа Грассани: "Тот матч "Интер" - "Ювентус" еще не окончен". Грассани, как и мы, явно помнит 2006-ой, когда многие матчи и два сезона были "окончены" иначе, чем вначале.

И главное. Зачем нужен ВАР? Нам казалось, что он сделает судейство более легким, справедливым и прозрачным. А на самом деле он лишь будоражит и очерняет. Зачем нужна система с засекреченными и не полностью записываемыми разговорами, недоступными нам? Система с указаниями судьям не болтать в эфире и ограничиваться юридически стерильными заявлениями, подходящими крючкотворам либо шпионам в логове врага? Да и почему не записываются обычные переговоры между арбитрами, через устройства с микрофонами, пришедшие к судьям задолго до ВАР? Почему технология сковывает, а не высвобождает?