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Милан может выкупить Кьера у Севильи

Италия
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Сумма трансфера оценивается в 1,5 миллиона евро

Милан может выкупить Кьера у Севильи
Новина українською

"Милан" может выкупить защитника "Севильи" Симона Кьера, который выступает за итальянский клуб на правах аренды, сообщает Tuttosport.

По информации источника, в арендном соглашении 31-летнего датчанина прописана сумма выкупа в 1,5 миллиона евро. Сообщается, что в "Милане" считают сделку выгодной и рассчитывают на Кьера как на опытного футболиста ближайшего резерва. Ранее сам игрок выражал желание продолжить карьеру в составе "россонери".

Кьер перешел в "Милан" из "Севильи" на правах аренды до конца сезона-2019/20 зимой 2020 года. Датчанин провел за 7 матчей и не отличился результативными действиями.

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В статье: Севилья (Испания) Милан (Италия) Симон Кьер
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