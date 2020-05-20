Милан может выкупить Кьера у Севильи

"Милан" может выкупить защитника "Севильи" Симона Кьера, который выступает за итальянский клуб на правах аренды, сообщает Tuttosport.

По информации источника, в арендном соглашении 31-летнего датчанина прописана сумма выкупа в 1,5 миллиона евро. Сообщается, что в "Милане" считают сделку выгодной и рассчитывают на Кьера как на опытного футболиста ближайшего резерва. Ранее сам игрок выражал желание продолжить карьеру в составе "россонери".

Кьер перешел в "Милан" из "Севильи" на правах аренды до конца сезона-2019/20 зимой 2020 года. Датчанин провел за 7 матчей и не отличился результативными действиями.