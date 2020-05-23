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Интер предложил Эдинсону Кавани контракт на 3 года

Италия
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Уругваец пока не принял решение о своем будущем

Интер предложил Эдинсону Кавани контракт на 3 года
Новина українською

По информации Get French Football News, "Интер" предложил нападающему "ПСЖ" Эдинсону Кавани 3-летний контракт.

Уругвайский форвард пока думает над предложением и не принял решение.

Источник сообщает, что главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте лично заинтересован в переходе 33-летнего футболиста в миланский клуб.

Ранее, в СМИ была информация, что в "Интере" готовы предложить 33-летнему уругвайцу зарплату в размере 5 миллионов евро в год.

На счету Кавани 7 голов и 3 результативных передачи в 22 матчах за "ПСЖ" в сезоне-2019/20.

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В статье: Эдинсон Кавани Антонио Конте Интер (Милан) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Get French Football News
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