Интер предложил Эдинсону Кавани контракт на 3 года

По информации Get French Football News, "Интер" предложил нападающему "ПСЖ" Эдинсону Кавани 3-летний контракт.

Уругвайский форвард пока думает над предложением и не принял решение.

Источник сообщает, что главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте лично заинтересован в переходе 33-летнего футболиста в миланский клуб.

Ранее, в СМИ была информация, что в "Интере" готовы предложить 33-летнему уругвайцу зарплату в размере 5 миллионов евро в год.

На счету Кавани 7 голов и 3 результативных передачи в 22 матчах за "ПСЖ" в сезоне-2019/20.