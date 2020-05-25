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Ювентус попытается арендовать Усмана Дембеле

Италия
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Француз может сменить клубную прописку

Ювентус попытается арендовать Усмана Дембеле
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Форвард "Барселоны" Усман Дембеле летом может отправиться в аренду в "Ювентус", сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, итальянский клуб интересуется 23-летним французом и планирует арендовать его у "сине-гранатовых" на один сезон. Сообщается, что переход Дембеле может стать частью сделки по полноценному трансферу Миралема Пьянича из "Ювентуса" в "Барселону".

Напомним, что из-за травм Дембеле пропустил большую часть сезона-2019/20. Он провел за "Барселону" 9 матчей и забил 1 гол. Нападающий вернется в строй не раньше августа.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Усман Дембеле Ювентус
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