Ювентус попытается арендовать Усмана Дембеле

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле летом может отправиться в аренду в "Ювентус", сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, итальянский клуб интересуется 23-летним французом и планирует арендовать его у "сине-гранатовых" на один сезон. Сообщается, что переход Дембеле может стать частью сделки по полноценному трансферу Миралема Пьянича из "Ювентуса" в "Барселону".

Напомним, что из-за травм Дембеле пропустил большую часть сезона-2019/20. Он провел за "Барселону" 9 матчей и забил 1 гол. Нападающий вернется в строй не раньше августа.