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Аталанта Малиновского сыграет в первом матче Серии А после возобновления

Италия
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В соперниках - середняк Серии А

Аталанта Малиновского сыграет в первом матче Серии А после возобновления
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Итальянский чемпионат стартует уже в конце июня. Об этом официально стало известно еще вчера.

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Sky Sport Italia сообщает, что первый матч после возобновления стартует 19-го июня. В нем "Аталанта" на своем поле будет принимать "Сассуоло". Символично, что игра состоится в Бергамо, ведь именно там был эпицентр коронавируса.

Напомним, что в составе "Аталанты" играет Руслан Малиновский. В текущем сезоне он провел 31 матч и совершил 8 результативных действий.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сассуоло (Сассуоло)
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