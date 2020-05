Аталанта Малиновского сыграет в первом матче Серии А после возобновления

Итальянский чемпионат стартует уже в конце июня. Об этом официально стало известно еще вчера.

Sky Sport Italia сообщает, что первый матч после возобновления стартует 19-го июня. В нем "Аталанта" на своем поле будет принимать "Сассуоло". Символично, что игра состоится в Бергамо, ведь именно там был эпицентр коронавируса.

Atalanta-Sassuolo confirmed as the first match back of Serie A’s return.



Fittingly to be played in Bergamo. pic.twitter.com/gPkNq2C0Ll