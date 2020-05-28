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Серия А возобновится 20-го июня, кубок Италии - 13-го

Италия
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Очень много хороших новостей!

Серия А возобновится 20-го июня, кубок Италии - 13-го
UA-Футбол
Новина українською

Итальянский футбол возвращается! Целый ряд зарубежных СМИ назвал новую дату возвращения турнира.

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Матчи Серии А будут возобновленны начиная уже с 20-го июня. Завтра будет опубликован официальный календарь на завершение сезона.

Кубок страны стартует еще раньше. Ответные полуфинальные матчи будут сыграны 13-го июня.

Отметим, что также сегодня сообщили дату возвращения назвала АПЛ.

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В статье: Серия А коронавирус
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