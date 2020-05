Серия А возобновится 20-го июня, кубок Италии - 13-го

Итальянский футбол возвращается! Целый ряд зарубежных СМИ назвал новую дату возвращения турнира.

Матчи Серии А будут возобновленны начиная уже с 20-го июня. Завтра будет опубликован официальный календарь на завершение сезона.

Кубок страны стартует еще раньше. Ответные полуфинальные матчи будут сыграны 13-го июня.

BREAKING NEWS



Italian Minister for Sport Vincenzo Spadafora has confirmed Serie A will definitely return, with matchday 27 set to take place on June 20 pic.twitter.com/UFoKWHjcSS