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Серия А возобновится 20-го июня, кубок Италии - 13-го
Очень много хороших новостей!
Итальянский футбол возвращается! Целый ряд зарубежных СМИ назвал новую дату возвращения турнира.
Матчи Серии А будут возобновленны начиная уже с 20-го июня. Завтра будет опубликован официальный календарь на завершение сезона.
Кубок страны стартует еще раньше. Ответные полуфинальные матчи будут сыграны 13-го июня.
BREAKING NEWS— Goal (@goal) May 28, 2020
Italian Minister for Sport Vincenzo Spadafora has confirmed Serie A will definitely return, with matchday 27 set to take place on June 20 pic.twitter.com/UFoKWHjcSS
Отметим, что также сегодня сообщили дату возвращения назвала АПЛ.