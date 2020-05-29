Рэмси: Мы с нетерпением ждем возвращение на поле

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси поделился своими ожиданиями касательно возобновления Серии А.

"Сейчас я прекрасно себя чувствую. Мы вернулись к тренировкам и вся команда рада этому. Карантин для меня был очень непростым, но со мной была моя семья и мне становилось легче.

Я рад, что сезон возобновляется, с нетерпением этого ждем. Мы рады, что все в Италии хотели, чтобы сезон быстрее начался. Будем следовать всем протоколам безопасности, чтобы всех обезопасить", - заявил валлиец.

Отметим, что "Ювентус" проведет первый матч после карантина уже 13-го июня в рамках кубка Италии.