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Рэмси: Мы с нетерпением ждем возвращение на поле

Италия
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Ждать осталось меньше месяца

Рэмси: Мы с нетерпением ждем возвращение на поле
UA-Футбол
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Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси поделился своими ожиданиями касательно возобновления Серии А.

"Сейчас я прекрасно себя чувствую. Мы вернулись к тренировкам и вся команда рада этому. Карантин для меня был очень непростым, но со мной была моя семья и мне становилось легче.

Я рад, что сезон возобновляется, с нетерпением этого ждем. Мы рады, что все в Италии хотели, чтобы сезон быстрее начался. Будем следовать всем протоколам безопасности, чтобы всех обезопасить", - заявил валлиец.

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Отметим, что "Ювентус" проведет первый матч после карантина уже 13-го июня в рамках кубка Италии.

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В статье: Аарон Рэмси Ювентус (Турин)
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