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Рэмси: Роналду - хороший человек, с ним легко найти общий язык

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Рэмси: Роналду - хороший человек, с ним легко найти общий язык
UA-Футбол
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Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси рассказал о своих отношениях с партнером по клубу Криштиану Роналду.

"Роналду не только невероятный игрок, он еще и очень хороший человек. После своей первой тренировки, я был в столовой и он пригласил меня за свой стол. Мы очень хорошо тогда поговорили.

С ним легко найти общий язык. Он заставляет себя чувствовать непринужденно. Он любит своих товарищей по команде и всегда выкладывается на тренировках", - заявил полузащитник во время прямого эфира в Instagram.

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Ранее Аарон успел назвать Криштиану лучшим игроком в истории.

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В статье: Криштиану Роналду Аарон Рэмси Ювентус (Турин)
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