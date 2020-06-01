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Милан организует встречу с Рангником и решит вопрос главного тренера

Италия
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Немец хочет полный контроль над управлением и стратегией "россонери"

Милан организует встречу с Рангником и решит вопрос главного тренера
Новина українською

Итальнский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что на следующей неделе у "Милана" будет заключительная встреча с Ральфом Рангником.

Личный разговор между немцем и генеральным директором "россонери" Иваном Газидисом будет иметь решающее значение для принятия его на работу.

Многие источники утверждают, что Рангник хочет получить абсолютный контроль над стратегией развития "дьяволов", по сути, работая в качестве спортивного директора и главного тренера.

В настоящее время 61-летний Рангник возглавляет отдел спорта и развития в "Ред Булл", следит за всеми клубами компании. Ранее был тренером в "Ганновере 96", "Шальке 04", "Хоффенхайме" и "РБ Лейпциге".

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В статье: Ральф Рангник Милан (Италия)
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Источник:
Football Italia
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