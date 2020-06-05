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Тонали выразил желание перейти в итальянский топ-клуб
Речь об "Интере"?
20-летний итальянский полузащитник "Брешии" Сандро Тонали может стать игроком миланского "Интера", как сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо.
"Сандро Тонали хотел бы присоединиться к "Интеру". Переговоры между "нерадзурри" и "Брешией" касательно перехода итальянского полузащитника продолжаются".
Sandro Tonali ad oggi ha dato la sua preferenza all’Inter: si entrerà presto nel vivo della trattativa con il Brescia per cercare l’accordo definitivo sulla cifra ???? @SkySport #Inter #Brescia #calciomercato— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2020
Тонали – воспитанник "Брешии". В текущем сезоне Сандро сыграл за "Брешию" 23 матча (1 гол и 6 желтых карточек).