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Тонали выразил желание перейти в итальянский топ-клуб

Италия
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Речь об "Интере"?

Тонали выразил желание перейти в итальянский топ-клуб
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20-летний итальянский полузащитник "Брешии" Сандро Тонали может стать игроком миланского "Интера", как сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

"Сандро Тонали хотел бы присоединиться к "Интеру". Переговоры между "нерадзурри" и "Брешией" касательно перехода итальянского полузащитника продолжаются".

Тонали – воспитанник "Брешии". В текущем сезоне Сандро сыграл за "Брешию" 23 матча (1 гол и 6 желтых карточек).

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В статье: Интер (Милан) Сандро Тонали Брешия
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