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Лукас Билья может вернуться в Аргентину

Италия
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Игроком интересуется Бока Хуниорс

Лукас Билья может вернуться в Аргентину
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Агент полузащитника "Милана" Лукаса Бильи, Энцо Монтепаоне не исключил возможность возвращения аргентинца на родину.

"Я не исключаю, что Лукас может вернуться в Аргентину, он будет принимать решение вместе с семьей. Могу уверить, что он еще не вел переговоров с "Бокой Хуниорс" или "Индепендьенте". В данный момент мы общаемся с несколькими европейскими клубами, — приводит Calciomercato слова Монтепаоне.

В сезоне-2019/20 Билья провел за "Милан" 7 матчей, на его счету 1 результативная передача. Контракт 34-летнего аргентинца с "россонери" действует до конца июня 2020 года.

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В статье: Лукас Билья Милан (Италия)
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