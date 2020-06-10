Лукас Билья может вернуться в Аргентину

Агент полузащитника "Милана" Лукаса Бильи, Энцо Монтепаоне не исключил возможность возвращения аргентинца на родину.

"Я не исключаю, что Лукас может вернуться в Аргентину, он будет принимать решение вместе с семьей. Могу уверить, что он еще не вел переговоров с "Бокой Хуниорс" или "Индепендьенте". В данный момент мы общаемся с несколькими европейскими клубами, — приводит Calciomercato слова Монтепаоне.

В сезоне-2019/20 Билья провел за "Милан" 7 матчей, на его счету 1 результативная передача. Контракт 34-летнего аргентинца с "россонери" действует до конца июня 2020 года.