Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд

Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые в профессиональной карьере футболиста проиграл два финала подряд, как сообщает Goal.com. В финальном матче Кубка Италии 2020 года "Наполи" на "Стадио Олимпико" обыграл "Ювентус" и завоевал трофей.

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В основное время матча команды голов не забили, но в серии пенальти больше настреляли "адзурри" (4:2). В декабре прошлого года Роналду в составе "Старой синьоры" уступил "Лацио" (1:3) в игре за Суперкубок Италии, как напоминает Opta.

Роналду перешел в туринский "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала".