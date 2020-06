Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд

Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые в профессиональной карьере футболиста проиграл два финала подряд, как сообщает Goal.com. В финальном матче Кубка Италии 2020 года "Наполи" на "Стадио Олимпико" обыграл "Ювентус" и завоевал трофей.

В основное время матча команды голов не забили, но в серии пенальти больше настреляли "адзурри" (4:2). В декабре прошлого года Роналду в составе "Старой синьоры" уступил "Лацио" (1:3) в игре за Суперкубок Италии, как напоминает Opta.

Роналду перешел в туринский "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала".

