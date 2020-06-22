Италия
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Аталанта выкупила права на Пашалича у Челси
Игрок останется в итальянском клубе
Пресс-служба "Аталанты" пишет, что клуб заключил контракт с хавбеком Марио Пашаличем на постоянной основе. 25-летний хорватский футболист выступал за итальянскую команду на правах аренды.
Пашалич принадлежал "Челси". Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 16 миллионов евро.
В сезоне-2019/20 Пашалич провел 32 матча за "Аталанту", забил 7 голов и сделал 7 результативных передач
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