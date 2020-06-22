  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аталанта выкупила права на Пашалича у Челси
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта выкупила права на Пашалича у Челси

Италия
(1 голосов)

Игрок останется в итальянском клубе

Аталанта выкупила права на Пашалича у Челси
Новина українською

Пресс-служба "Аталанты" пишет, что клуб заключил контракт с хавбеком Марио Пашаличем на постоянной основе. 25-летний хорватский футболист выступал за итальянскую команду на правах аренды.

Пашалич принадлежал "Челси". Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 16 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Пашалич провел 32 матча за "Аталанту", забил 7 голов и сделал 7 результативных передач

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Челси (Лондон) Марио Пашалич Аталанта
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...