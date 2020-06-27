И снова шедевр от Дибалы. Ювентус - Лечче 4:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 28-го тура итальянской Серии А, в котором Ювентус не оставил шансов Лечче. Соперник выстоял в первом тайме, но остался в меньшинстве. А после перерыва пропустил четыре раза. Лучший гол забил Дибала - аргентинец, которому ассистировал Роналду, положил мяч в девятку. Португалец сам отличился с пенальти и помог забить Игуаину. Точку в разгроме поставил де Лигт. Таким образом Ювентус оторвался от Лацио уже на семь очков, хотя римляне в этом туре сыграют с Фиорентиной.

Серия А. 28-й тур

Ювентус - Лечче 4:0

Голы: Дибала 53, Роналду 62 пен., Игуаин 83, де Лигт 85