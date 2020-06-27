  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. И снова шедевр от Дибалы. Ювентус - Лечче 4:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И снова шедевр от Дибалы. Ювентус - Лечче 4:0. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть обзор матча Ювентус - Лечче, чемпионат Италии, 26 июня 2020

И снова шедевр от Дибалы. Ювентус - Лечче 4:0. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 28-го тура итальянской Серии А, в котором Ювентус не оставил шансов Лечче. Соперник выстоял в первом тайме, но остался в меньшинстве. А после перерыва пропустил четыре раза. Лучший гол забил Дибала - аргентинец, которому ассистировал Роналду, положил мяч в девятку. Португалец сам отличился с пенальти и помог забить Игуаину. Точку в разгроме поставил де Лигт. Таким образом Ювентус оторвался от Лацио уже на семь очков, хотя римляне в этом туре сыграют с Фиорентиной.

Серия А. 28-й тур

Ювентус - Лечче 4:0

Голы: Дибала 53, Роналду 62 пен., Игуаин 83, де Лигт 85

Читайте такжеРеабилитация после финала Кубка Италии? Болонья – Ювентус 0:2. Обзор матча и видео голов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Пауло Дибала Лечче
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СашаXM (Хмельницкий)
27.06.2020 в 08:36
где Лигт 85 - ))))))))))))))))))))) гугльтранслейтер ))))
Ответить
+1
0
avatar
Инспектор ( )
27.06.2020 в 08:13
Удаление весьма спорное
Ответить
+1
-1
Dr. House (Подолье)
27.06.2020 в 09:01
Почему? Фол последней надежды.
Ответить
+1
-1
Чернышев (Tegusi)
27.06.2020 в 09:27
Катя Монзуль разобралась бы легко. В течение пяти минут.)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...