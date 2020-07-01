Мошенничество или замена Хави на Иньесту? О переходах Артура и Миралема Пьянича

На посткоронавирусном трансферном рынке обмен игроками станет наиболее популярной сделкой. Первый большой обмен уже состоялся и вызвал немалый резонанс. Покупку "Ювентусом" у "Барселоны" Артура Мело за 72 миллиона евро (плюс 10 бонусов) и продажу Миралема Пьянича за 60 миллионов+5 уже называют "бухгалтерским мошенничеством". А болельщики "Барселоны" и вовсе пребывают в депрессии из-за размена 23-летнего таланта на 30-летнего игрока в плохой форме. При том, что талант явно не хотел уходить. Даже игроки, согласно сообщениям прессы, устроили обструкцию главному тренеру.

В последние годы "Барселона" ведет себя непрофессионально и неэтично. "Похищения" Малкома и Брайтвайта, нанятие PR-службы против собственных игроков, огромные финансовые проблемы... И в этой сделке видится отчаянная ставка на выборы президента-2021, к которым на фоне слабой поддержки Хосеп Мария Бартомеу желает подойти с немедленными победами на поле. Скандальная покупка Неймара в сезоне 2014/15 (за которую люди сели в тюрьму) принесла победу в Лиге Чемпионов и благодаря ей - на выборах президента-2015. Удастся ли трюк во второй раз? И найдет ли себя Артур во всегда непростой Серии А?

Бухгалтерский трюк

В мировой прессе сделку называют "бухгалтерским трюком", а то и "мошенничеством". Дело в том, что расходы на трансфер игрока в книгах расписывают на годы его контракта поровну, а вот доходы от трансфера заносят полностью на год сделки. "Барселона" заплатила за Артура "Гремио" два года назад 30 миллионов и заключила с ним контракт на шесть лет. Выходит 5 миллионов в год. За два года 10 ушли, остались 20. 72 миллиона минус 20 - 52 чистой бухгалтерской прибыли. "Ювентус" по тому же принципу, и учитывая продление контракта (то есть, новое расписывание) с Пьяничем в 2018-ом году, задекларировал 47.

Как вы уже поняли, расходы на нынешние трансферы также расписаны на 4-5 лет. И начинают их заносить в книги лишь с сезона 2020/21. Не случайно трансферы спешили завершить до 30-го июня, ведь именно тогда заканчивается футбольный год. В который занесли лишь прибыль. На следующий же "Юве" еще и списал семимиллионную зарплату (в "Барсе" будет 7.5) Миралема, выводившую его на третье место в рейтинге зарплат в команде. 5.2 миллиона для Артура - хотя и больше в три раза, чем он получал в "Барсе", но всего 12-ое место в "Юве". Это частично компенсирует 12 миллионов, добавленные за бразильца.

В сезоне 2018/19 оба клуба вновь побили свои рекорды по доходам (850, 620 миллионов евро). Однако же и расходы таковы. Из-за коронавируса каталонцы уже потеряли около 150-ти миллионов. А бюджет на сезон 2020/21 придется сократить на 200. Их общий долг составляет 480 миллионов, а, по мнению оппозиции - 700-800. В "Ювентусе" общий долг - 360, уже третий сезон подряд ожидается убыток (70-80 миллионов). Потому пришлось привлечь от акционеров 300 миллионов. Также процент зарплат игроков от дохода в обоих - около 70-ти, максимум, позволяемый УЕФА (в мадридском "Реале", например, 52).

Экономическая ситуация обоих клубов крайне непроста, свободных денег у них нет. Зато была бухгалтерская яма в бюджете в 40-50 миллионов. Заполненная этим выгодным обоим трюком.

Иньеста и Жоржиньо

Переходим от финансового вопроса к профессиональному. Здесь всеобщее мнение довольно ясно - эта сделка однозначно выгодна для "Ювентуса". Болельщики "Барселоны" даже отмечают ее как еще одну, и довольно важную, веху на пути скатывания команды вниз. Впрочем, об однозначности в нынешней ситуации говорить просто глупо. Ведь к обоим игрокам накопилось множество вопросов, в то же время оба обладают качествами, способными улучшить свои новые команды.

После ухода Хави и Иньесты центр поля "Барселоны" страдает отсутствием лидерских качеств, ментальной жесткости. Здесь и нужен опытнейший финалист Лиги Чемпионов, человек весьма разговорчивый и на поле, и в раздевалке. Пьянич дисциплинирован, тяжело работает на тренировках. Сын беженца из Боснии в Люксембург, поехавший в 13-летнем возрасте во французский "Метц" (хотя получал более вкусные предложения), заигравший там уже через четыре года, а еще через один отказавшийся от сборной Франции, не знает вкуса серебряной ложки во рту. Зато знает, как тяжело пробиваться наверх и держаться там.

Босниец добавит вариативности. Освободит Лионеля Месси от работы в конструировании атак. Месси и Хави видят в Артуре нового Хави, видят в нем "ДНК "Барсы". По словам Иньесты, "он всегда знает, что и когда делать с мячом". Однако тот же Хави признает, что бразилец должен чаще искать "смертельный пас". Ныне игра Артура сводится к короткому пасу и попыткам дриблинга. Отбор, пас вразрез, удар по воротам - всего этого практически нет. Пьянич же блестяще бьет и пасует, всегда ищет вертикаль. Да и "Хави" в команде уже есть - Френки Де Йонг. Ей нужен Иньеста. Миралем похож на Андреса по стилю.

В "Лионе" он играл на позиции центрального атакующего полузащитника. И надолго выпадал из игры, засыпал, не обладал скоростью и желанием постоянно искать мяч (30-40 касаний за матч). А в отборе был просто беспомощен. Оставались лишь класснейший удар по воротам издали в стиле его учителя Жуниньо Пернамбукано. И пас с места. В "Роме" из-за такого стиля игры он поначалу отставал, сидел в запасе. Но затем отошел в середину поля, начал добавлять во всех показателях. В том числе и в отборе. А число передач за матч достигло 60-70. Последний сезон там закончил с 10-ю голами и 12-ю ассистами.

В "Роме" он заслужил кличку "художник" от болельщиков и "маленький принц" - от Франческо Тотти. Правда, тренер в "Ювентусе" Массимилиано Аллегри "полушутя заявлял мне, что, когда я пришёл из "Ромы" - не мог отдать пас длиннее, чем на пять метров. Что я стал большим игроком благодаря ему". Но в "Юве" Миралем и вправду добавил во всем. И прежде всего - в характере, в лидерских качествах. Он должен был заменить разыгрывающего опорника команды Андреа Пирло, и по результатам его "бьянконери" даже лучше. У обоих по одному финалу Лиги Чемпионов, у Миралема больше Скудетто и Кубков Италии.

Артур также полезен для "Ювентуса" тактически. При Маурицио Сарри команда добавила в процентах владения мячом и точных передач на 1.6-2.3. С третьих-четвертых мест в лиге по этим показателям вышла на 1-2. И все же ее владению мячом жутко не хватает стройности, спокойствия, надежности. По потерям мяча с третьего места она упала на восьмое. И как раз бразилец способен стать для Сарри "реджистой". Новым Жоржиньо. От Пьянича Маурицио в начале сезона требовал 150 пасов за матч. От Артура, первого игрока Ла Лиги за почти шесть лет с 142-мя пасами в гостевом матче, он сможет это получить.

Моцарелла и сноуборд

Вместе с этим, вполне можно понять сомнения по трансферу Пьянича. Сезон 2018/19 выдался крайне тяжелым для него, слабым по его стандартам. Требовалась перезагрузка. В нынешнем Сарри фактически требовал от него стать Хави. Казалось, "художник" вполне способен на это. Он начал сезон отлично, тремя классными победными голами через подключения на линию штрафной и внутрь, постоянно был на мяче. Однако весьма быстро последовало больное падение к физической и ментальной выхолощенности, к потере всех нитей игры в центре поля. На фоне ссор с тренером из-за нежелания быть "реджистой".

Бывший президент клуба Джованни Кобольи Джильи даже заявил, что он мягкий как моцарелла. И, как результат, его команда выглядела заторможенной и мягкой. По пасам под удары он упал даже ниже лионских показателей, часто терял мяч. В Лиге Чемпионов против "Лиона" (0:1) он и команда провалили первый тайм, оставшись без ударов в створ ворот. Тогда его заменили уже на 50-ой минуте. Сразу же после этого без него команда победила "Интер" (2:0) с лучшим футболом в сезоне. А с его возвращением в июне в Кубке апатия команды вернулась, что стоило двух нулевых ничьих и потери трофея.

Насчет Артура также остаются немало сомнений. Первый его сезон в "Барселоне" был довольно удачным. Однако после прихода Де Йонга он засел в запас. Настолько глубокий, что затем даже лайкнул сообщение об увольнении главного тренера Эрнесто Вальверде. Также травмы начали мешать. И еще более - ссора с клубом из-за занятий сноубордом вопреки запретам. Он даже был отстранен от тренировок. Затем Месси не понравился его жесткий подкат в матче сборных, и с тех пор они не ладили. Была надежда на нового главного тренера Кике Сетьена, фаната барселонского стиля. Но ничего не изменилось.

Позавчера Сетьен даже отреагировал на вопрос об Артуре: "Это не первый и не последний игрок с неоправдавшимися большими надеждами. Ему не хватало постоянства. Нелегко было измениться, когда я требовал максимум двух касаний мяча, а другие тренеры говорили ему, что держать мяч - это хорошо". Кстати, на это отреагировала мать игрока, а подобное вмешательство в "Ювентусе" не любят. Также он вроде бы уже желает уехать в Турин. Если так - это также отнюдь не проявление профессионализма. Пьянич-то как раз играет, и после начала последней стадии сделки отыграл три матча лиги весьма прилично.

Итак, оба игрока способны дать своим новым командам нечто новое. Артур почти идеален для Сарризма. Хави заявляет, что в 23 года был не лучше него и призывает критиков потерпеть. Пьянич способен облегчить работу Месси, готов брать все трофеи сейчас. Как раз к выборам президента "Барселоны". Вот только лидерами оба не станут, оба в одиночку не реанимируют летаргические опорные зоны. Им нужна помощь. Особенно - бразильцу. С его перебором касаний мяча во всегда неудобной Серии А будет сложно. Что будет с Артуром, если Сарри уйдет? И что будет через два года с Пьяничем, которому ныне 30?