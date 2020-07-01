Интер объявит о переходе Хакими в конце сезона

"Интер" объявит о переходе защитника "Реала" Ашрафа Хакими в конце сезона Серии А, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 21-летний марокканец уже прошел медицинское обслуживание и подписал пятилетний контракт. Трансфер обойдется миланцам в 40 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов.

В сезоне-2019/20 Хакими выступал за "Боруссию Д". Игрок провел за немецкую команду 45 матчей во всех турнирах, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 54 миллиона евро.