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Интер объявит о переходе Хакими в конце сезона

Италия
(1 голосов)

Игрок уже прошел медосмотр

Интер объявит о переходе Хакими в конце сезона
Новина українською

"Интер" объявит о переходе защитника "Реала" Ашрафа Хакими в конце сезона Серии А, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 21-летний марокканец уже прошел медицинское обслуживание и подписал пятилетний контракт. Трансфер обойдется миланцам в 40 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов.

В сезоне-2019/20 Хакими выступал за "Боруссию Д". Игрок провел за немецкую команду 45 матчей во всех турнирах, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 54 миллиона евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Интер (Милан) Ашраф Хакими
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