"Интер не убирал ногу с педали газа". Конте прокомментировал разгром Брешии со счетом 6:0

Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался про разгром "Брешии" (6:0) в рамках 29-го тура Серии А. Цитирует алленаторе официальный сайт "нерадзурри".

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"Всю игру мы демонстрировали одно и то же отношение к делу, не останавливаясь. Мы не убирали ногу с педали газа. "Интер" сохранил ворота под замком – это огромный плюс. Мы взяли Санчеса в команду за его качества – жаль, что долгое время я не мог на него рассчитывать".

"Теперь Алексис начинает набирать форму – он еще не похож на себя английского периода. Он на правильном пути, сегодня чилиец показал отличную игру. "Интер" хочет закончить сезон как можно лучше – на финише мы оценим результат. Сейчас мы пробуем разные форматы, работа с командой доставляет мне удовольствие".