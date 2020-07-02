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"Интер не убирал ногу с педали газа". Конте прокомментировал разгром Брешии со счетом 6:0

Италия
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"Интер не убирал ногу с педали газа". Конте прокомментировал разгром Брешии со счетом 6:0
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Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался про разгром "Брешии" (6:0) в рамках 29-го тура Серии А. Цитирует алленаторе официальный сайт "нерадзурри".

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"Всю игру мы демонстрировали одно и то же отношение к делу, не останавливаясь. Мы не убирали ногу с педали газа. "Интер" сохранил ворота под замком – это огромный плюс. Мы взяли Санчеса в команду за его качества – жаль, что долгое время я не мог на него рассчитывать".

"Теперь Алексис начинает набирать форму – он еще не похож на себя английского периода. Он на правильном пути, сегодня чилиец показал отличную игру. "Интер" хочет закончить сезон как можно лучше – на финише мы оценим результат. Сейчас мы пробуем разные форматы, работа с командой доставляет мне удовольствие".

"У меня нет вопросов касательно преданности и отношения к работе у Лаутаро Мартинеса. Мозес? Виктор был со мной в "Челси", я отлично знаком с ним – он восстановился после травмы и готов доказывать, что является отличным исполнителем".

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В статье: Алексис Санчес Антонио Конте Виктор Мозес Интер (Милан) Брешия (Брешия) Брешиа (Брешиа) Лаутаро Мартинес Брешия Брешиа
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Inter

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