Ибрагимович покинет Милан по окончании сезона - Sky Italia

Великая карьера Златана Ибрагимовича подходит к концу. 38-летний форвард, наконец, задумался о пенсии.

По информации Sky Italia, швед покинет "Милан" по окончании текущего сезона, несмотря на опцию продления контракта еще на сезон. Его последним днем на "Сан Сиро" будет 31 августа.

После этого Златан намерен присоединиться к шведскому "Хаммарбю", в котором он год назад выкупил около 25% акций, чем навлек на себя гнев фанатов родного "Мальме". Это его, впрочем, ничуть не беспокоит.

Ибрагимович уже тренировался с "Хаммарбю" во время остановки чемпионата из-за пандемии, что тогда вызвало неоднозначную реакцию в Италии. В итоге форварду таки пришлось вернуться к работе с "Миланом", где он играет с января.

В общей сложности в текущем сезоне ветеран провел 4 гола в 11 матчах за "Россо-нерри" и имеет хорошую прессу. В частности, в прошлом туре против СПАЛ только после его выхода на замену "Милану" удалось забить два мяча и спасти ничью (2:2).