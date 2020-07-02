Серия А. Аталанта - Наполи 2:0. Константа лиги

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Наполи" 2:0

Голы: Пашалич 47, Гозенс 55

"Аталанта": Голлини, Толой (Шутало 89), Кальдара (Паломино 72), Джимсити (Хатебур 81), Кастань, Фройлер, Де Роон, Гозенс, Пашалич (Тамез 88), Гомес (Муриэль 88), Д. Сапата

"Наполи": Оспина (Мерет 30), Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи, Демме (Лоботка 73), Зелински, Руис, Политано (Кальехон 73), Мертенс (Лосано 57), Инсинье (Милик 58)

Предупреждения: Толой 88 - Руи 67

Семь побед и ничья в последних восьми матчах лиги с 30-ю забитыми против семи побед и поражения. По два гола как минимум от команд в 15-ти из 16-ти этих матчей. Четвертьфиналист Лиги Чемпионов против обладателя Кубка Италии. Лидеры лиги по ударам по воротам. В матче "Аталанта" - "Наполи" мы должны были увидеть настоящее зрелище. Но на самом деле усталость первых, заметная еще в предыдущих матчах, столкнулась с обороной и нежеланием рисковать вторых. Потому первый тайм разочаровал. А во втором невероятной "Аталанте" хватило нескольких минут.

До перерыва все шло по плану "Наполи" и очень сильно напоминало его финал Кубка против "Ювентуса". Команда Дженнаро Гаттузо поставила целью замедление игры и удушение соперника в центре поля. Это получилось блестяще. "Аталанта" выглядела просто беспомощно в атаке, до сороковой минуты не нанесла ни одного удара по воротам из пределов штрафной. "Наполи" выглядел поопаснее, но также не рисковал и не находил мяч в штрафной. Так что в целом можно отметить лишь удар Гомеса издали (Оспина потащил) и неточные удары Политано и Кулибали головой из центра штрафной.

Зато второй тайм начался точно по плану "Аталанты". Она будто переключилась с первой на как минимум третью передачу, начала привычно нагружать фланги. Именно с правого фланга Гомес вышел на первое место в таблице ассистентов лиги (15). Пашалич, заменивший дисквалифицированного Малиновского и не совсем готового Иличича, был оставлен защитниками и легко замкнул головой. А вскоре Толой и Кастань прорвались по тому же флангу. Второй отдал первому, и из-за неуклюжего касания бразильца мяч отскочил к Гозенсу. Левый латераль забил свой девятый гол в сезоне.

Гаттузо принял кардинальные меры, убрав с поля капитана Инсинье и лучшего бомбардира клуба всех времен Мертенса. Вышедший на замену Лосано тут же вышел один-на-один. Голлини спас. Свободный Руис должен был попадать в створ с 17-ти метров на 69-ой минуте. Однако в целом игра опускалась к уровню яркости первого тайма. К удовольствию уже хозяев. Давление "Наполи" принесло лишь простые для Голлини либо неточные удары и гол Милика из офсайда. Бергамцы даже не пропустили впервые после семи матчей лиги.

Как бы ни складывался матч, "Аталанта" побеждает и забивает как минимум дважды. Константа последних месяцев в Серии А.