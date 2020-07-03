Серия А. Рома уступает аутсайдеру в Риме

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Удинезе" 0:2

Голы: Лазанья 12, Несторовски 79

"Рома": Миранте, Б. Перес (Дзаппакоста 63), Смоллинг, Фасио (Ибаньес 72), Коларов, Кристанте, Диавара (Вильяр 63), К. Перес, Перотти, Ундер (Мхитарян 46), Калинич (Джеко 72)

"Удинезе": Муссо, Бекао, Де Майо, Нуйтинк, Стригер-Ларсен (Самир 81), Яяло, Уолас (Фофана 57), Зеегелаар (Тер Авест 65), Де Пауль, Окака (Несторовски 65), Лазанья (Теодорчик 46)

Предупреждения: Вильяр 68, Ибаньес 89 - Зеегелаар 11, Окака 45+2

Удаление: Перотти 30 (прямая красная)

Ныне в "Роме" плохо на всех фронтах. В клубе скандалят, отстраняют спортивного директора от работы. Команда лишь благодаря двум классным ударам Эдина Джеко переиграла дома аутсайдера "Сампдорию", без ропота и без какого-либо креатива в атаке уступила "Милану". "Аталанта" и четвертое место ушли на расстояние 12-ти очков. Потому даже аутсайдер "Удинезе" с четырьмя ничьими и пятью поражениями в девяти последних матчах мог стать неудобным соперником. И стал. В воскресенье удинцы проиграли "Аталанте" обидно и несправедливо. В Риме они добыли отличную компенсацию за тот результат.

Римляне ожидаемо больше владели мячом. Но так же ожидаемо играли слишком медленно и без какой-либо мысли. Никола Калинич мог открыть счет ударом в упор, однако подыграл себе рукой, да и умудрился пробить выше. В целом дисквалификации Верету и Лоренцо Пеллегрини, травма Николо Дзаньоло, отдых Мхитаряна, Джеко, Манчини, Пасторе - все это оставило на поле весьма слабую команду. Ей еще повезло, что из двух контратак Лазаньи была реализована лишь одна. Кевин прошел по флангу и забросил на Де Пауля, а у того получился ужасный удар, зато хороший ассист. Во втором же эпизоде спас Миранте.

Как раз после того, как Перотти в атаке наступил на ногу Бекао (вряд ли умышленно, но очень больно), хозяева заиграли. Мяч не отдали, Кристанте издали попал в перекладину, Ундер оттуда же заставил Муссо выцарапывать из-под стойки. В начале второго тайма с помощью классного финта Карлес Перес вышел к углу вратарской. Муссо чуть не пропустил между ногами. Вингер также проверил вратаря издали. Это уже было штурмом. Впрочем, он закончился минуте на 62-ой. А далее "Удинезе" оборонялся довольно спокойно. И забил второй в контратаке. Де Пауль промчал по флангу и отдал назад Несторовски.

12 очков разницы и форма "Аталанты" заставляют "волков" забыть o Лиге Чемпионов. Пятое место также в опасности, ведь "Наполи" отстает лишь на три очка, а "Милан" - на пять. Но даже это не главное. Главное - что бардаку в клубе и неготовности команды не видно конца. А "Удинезе" ныне в шести очках над зоной вылета. Он может немного порадоваться.