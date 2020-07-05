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Манджукич разорвал контракт с катарским клубом. Хорват близок к возвращению в Серию А
34-летний Марио стал свободным агентом
Нападающий Марио Манджукич стал свободным агентом.
Хорват досрочно разорвал контракст с катарским "Аль-Духайль".
Football Italia сообщает, что футболист хочет вернуться в Серию А. К 34-летнему форварду проявляет интерес "Беневенто" под руководством Филиппо Индзаги, который в следующем сезоне будет выступать в элитном дивизионе Италии.
Также есть вариант с "Миланом", боссы "россонери" уже ищут замену возрастному Златану Ибрагимовичу.
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Источник:Football Italia
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