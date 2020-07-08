"Я – президент, футболист и тренер". Ибрагимович эффектно высказался после победы Милана над Ювентусом

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал победу в рамках матча 31-го тура Серии А над "Ювентусом" (4:2). Цитирует нападающего Football Italia и Goal.com. В последний раз "россонери" забили 4 мяча "Ювентусу" в чемпионате в марте 1989 года (4:0). Туринцы не пропускали 4 мяча в рамках официальных турниров с сезона 2016/17 (финал ЛЧ с "Реалом", 4:1).

"Я старый, мне 38 лет, это ни для кого не секрет! Но возраст – это просто число. У меня нет прежнего телосложения, но я умен, хорошо работаю, сегодня сыграл больше, чем в прошлой игре. Чувствую себя хорошо и стараюсь помогать команде. Я – президент, футболист и тренер! Плохо то, что платят мне только оклад игрока. Если бы я приехал в "Милан" в первый день сезона, то мы бы выиграли Скудетто".

"Милан" набрал 49 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Ювентус" лидирует (75).