Аталанта повторила бомбардирский рекорд Серии А 70-летней давности

"Аталанта" вчера сыграла вничью с "Ювентусом" (2:2), повторив уникальное достижение Серии А.

Счет в матче открыл Дуван Сапата, отметившийся 15-м голом в этом сезоне чемпионата Италии. Также 15 имеет на своем счету Йосип Иличич, а Луис Муриэль и вовсе забил 17. Таким образом "Аталанта" стала первой командой чемпионата с 1952 года, которая имеет в своем составе трех разных бомбардиров, которым покорилась отметка в 15 голов за сезон.

В далеком сезоне 1951-52 в составе "Ювентуса" это удалось Эрмесу Муччинелли, Джампьеро Бониперти и Йону Хансену.

В европейской топ-5 в последний раз подобное проворачивала атака "ПСЖ" в кампании 2018/19, где впереди буйствовали Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.