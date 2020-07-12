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Аталанта повторила бомбардирский рекорд Серии А 70-летней давности

Италия
(3 голосов)

"Бергамаски" просто неудержимы

Аталанта повторила бомбардирский рекорд Серии А 70-летней давности
Новина українською

"Аталанта" вчера сыграла вничью с "Ювентусом" (2:2), повторив уникальное достижение Серии А.

Счет в матче открыл Дуван Сапата, отметившийся 15-м голом в этом сезоне чемпионата Италии. Также 15 имеет на своем счету Йосип Иличич, а Луис Муриэль и вовсе забил 17. Таким образом "Аталанта" стала первой командой чемпионата с 1952 года, которая имеет в своем составе трех разных бомбардиров, которым покорилась отметка в 15 голов за сезон.

В далеком сезоне 1951-52 в составе "Ювентуса" это удалось Эрмесу Муччинелли, Джампьеро Бониперти и Йону Хансену.

В европейской топ-5 в последний раз подобное проворачивала атака "ПСЖ" в кампании 2018/19, где впереди буйствовали Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Йосип Иличич Луис Муриэль Дуван Сапата
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