Новый бомбардир Милана. Эффектный гол Кесси в матче с Пармой. ВИДЕО

Поединок 33-го тура против "Пармы" складывался для "Милана" весьма непросто. Россонери владели абсолютным преимуществом, но никак не могли поразить ворота соперника. За первый тайм они нанесли 15 ударов, но ни один не достиг цели. Зато "Парма" перед перерывом открыла счет.

Но такая ситуация не выбила "Милан" из колеи. Во втором тайме за дело взялся ивуарийский полузащитник Франк Кесси. На 55-й минуте он сравнял счет классным ударом с дальней дистанции. Интересно, что для бывшего хавбека "Аталанты" это уже третий результативный матч подряд. Перед этим он забивал "Наполи" и "Ювентусу".

В конце концов, "Милан" выиграл матч. Победу гарантировали голы Романьоли и Чалханоглу. Сейчас "Милан" седьмой в турнирной таблице, но уступает "Наполи" лишь по дополнительным показателям.

Милан - Парма 3:1. Видео обзор матча