Серия А. Милан - Аталанта 1:1. Лучшие - враги хорошего

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта" 1:1

Голы: Чалханоглу 14 - Д. Сапата 34

Нереализованный пенальти: Малиновский 26 (вратарь)

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Габбия, Кьер, Лаксальт, Кесси, Билья (Крунич 61), Салемакерс (Кастильехо 69), Чалханоглу (Бонавентура 60), Ребич (Леау 61), Ибрагимович

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Кальдара, Толой (Шутало 46), Хатебур, Фройлер (Пашалич 69), Де Роон, Гозенс (Кастань 69), Малиновский (Муриэль 57), Гомес (Э. Колли 90), Д. Сапата

Предупреждения: Билья 25 - Толой 38

Две лучшие команды Серии А после её возвращения. 49 очков, 52 гола и ноль поражений в 19-ти матчах на двоих. 95 голов "Аталанты" в сезоне - рекорд лиги 21-го века. "Милан" впервые за 55 лет забил как минимум два мяча в девяти матчах подряд. С другой стороны, в своих последних матчах обе выглядели вконец уставшими, отдавали мяч соперникам. "Аталанта" забила лишь два мяча. "Милан" победил "Сассуоло" с мощью, но без яркости. А сегодня лишился важнейших игроков - Эрнандеса, Беннасера, капитана Романьоли. И всё это было заметно. Ошибок было больше, чем успехов.

В дебюте матча доминировала динамичная "Аталанта". Не в последнюю очередь - благодаря прорывам, заработанным фолам и быстрым касаниям Руслана Малиновского. Де Роон чуть не попал в "девятку" издали с его паса, Гомес не попал с 20-ти метров после начала комбинации украинцем. Проблема в том, что из пределов штрафной создавать ничего не удавалось. То же можно сказать и о "Милане", но как раз его удар издали оказался точным. Чалханоглу блестяще исполнил штрафной с очень сложного угла с левого фланга и вышел уже на три гола и пять ассистов в четырёх последних матчах.

После гола бергамцы немного растерялись, а миланцы добавили. Лаксальт пробил чуть неточно издали. Вернуть свою команду в игру мог Малиновский. Он ворвался в штрафную, упал, а Билья наступил ему на ногу и избежал удаления только из-за отмены тройного наказания. Однако Доннарумма уверенно отбил пенальти Руслана. После чего тот потух, ошибался в передачах, залез в офсайд. Зато его партнёры по команде начали оживать. Билья ещё и потерял мяч в центре поля, уже в штрафной Габбия не сумел выбить. Затем Доннарумма отбил удар того же Сапаты в упор. "Аталанта" вновь доминировала.

Доминировала и после перерыва. А "Милан" пытался контратаковать. Что те, что эти - без особого успеха. Отсутствие идей, усталость, даже согласие на ничью - таковы были ощущения. Тренеры прибегнули к заменам. Это помогло оживить игру. Гомес пробил чуть неточно с 20-ти метров, а Салемакерсу перед вратарём не хватило силы касания. Голу после удара Сапаты с линии штрафной помешал рикошет. Бонавентура издали попал в стойку. Впрочем, последние 15 минут вновь миновали тихо.

В матче первого круга "Милан" потерпел от "Аталанты" наибольшее поражение в своей истории - 0:5. С тех пор он прошёл большой и успешный путь. Как заявил его наставник Стефано Пиоли. И был готов к желаемой мести. Правда, она не состоялась. Но, учитывая кадровые потери, ничья против такого соперника - хороший результат. Вконец уставший в последнее время соперник также не особо расстроился. Хотя и рискует потерять второе место. Для него сейчас главное - подойти свежим к Лиге Чемпионов.