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Фонсека: Многому учусь в Серии А, итальянский футбол особенный

Италия
(1 голосов)

Наставник высказался о силе чемпионата

Фонсека: Многому учусь в Серии А, итальянский футбол особенный
Новина українською

Главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека высказался о сложности Серии А.

"Итальянский футбол – особенный, и я многому учусь здесь. Важно понимать, что буквально в каждом матче ваш соперник может выйти с разными игровыми системами. Один тактический план сегодня и совсем иной завтра. Более того, они могут менять игровой рисунок прямо по ходу игры.

Все команды очень хорошо подготовлены тактически и всегда готовы доставить вам максимум неудобств. Для меня было важно осознать, что каждый матч уникален, поэтому вы должны быть готовы ко всему.

Я должен уметь подготовить свою команду к сопернику, который вчера играл одни способом, а сегодня полностью изменил свой подход", – цитирует португальца socios.com.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Комментарии (1)
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adidas77 (Cумы)
26.07.2020 в 17:35
Так этот клоун оказывается учиться поехал! Тренируйся на зайцах, специалист хренов...
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