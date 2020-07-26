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Фонсека: Многому учусь в Серии А, итальянский футбол особенный
Наставник высказался о силе чемпионата
Главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека высказался о сложности Серии А.
"Итальянский футбол – особенный, и я многому учусь здесь. Важно понимать, что буквально в каждом матче ваш соперник может выйти с разными игровыми системами. Один тактический план сегодня и совсем иной завтра. Более того, они могут менять игровой рисунок прямо по ходу игры.
Все команды очень хорошо подготовлены тактически и всегда готовы доставить вам максимум неудобств. Для меня было важно осознать, что каждый матч уникален, поэтому вы должны быть готовы ко всему.
Я должен уметь подготовить свою команду к сопернику, который вчера играл одни способом, а сегодня полностью изменил свой подход", – цитирует португальца socios.com.