Конте: Легче перенести собор Дуомо, чем приобрести Месси в Интер

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал итоги встречи 37-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (2:0), а также рассказал о слухах по поводу перехода Лионеля Месси в его команду. Цитирует Конте Goal.com.

"Наполи" – сильная команда, она регулярно доставляет проблемы "Ювентусу". "Интер" стоит похвалить за отличное выступление. Учитывая победу "Аталанты" над "Пармой", нам нужно было получить 3 очка. Важно привыкнуть к дыханию оппонентов в спину. Понимаю, некоторые думают, что все, к чему я прикасаюсь, мгновенно превращается в золото. Но если это случалось в прошлом, то это не значит, что так будет всегда".

"Месси или 4 игрока по 50 миллионов евро? Невероятные сценарии. Мы пытаемся сохранить своих футболистов, они отдают все силы, а я гарантирую их приверженность. Думаю, легче перенести собор Дуомо, чем приобрести Месси в "Интер".

Дуомо – кафедральный собор, расположенный в историческом центре Милана. Строительство было начато в 1386 году, однако завершилось оно лишь в начале XIX века, когда по распоряжению Наполеона было закончено оформление фасада. Один из крупнейших соборов по величине в Европе.

Отметим, что генеральный директор "нерадзурри" Беппе Маротта заявил, что переход Месси нереален. Ранее экс-президент "Интера" Массимо Моратти сказал, что он все еще надеется на трансфер Лионеля, ведь отец аргентинца якобы купил дом рядом с офисом миланского клуба.