Златан забивает и ассистирует. Сампдория – Милан 1:4. Обзор матча и видео голов

"Россонери" провели великолепный поединок, а вел миланцев к разгромной победе 38-летний Ибрагимович. Шведский форвард сначала забил, затем ассистировал Чолханоглу, а затем вновь расписался в воротах соперника; Хакан вернул долг партнеру результативной передачей. В конце матча Аскильдсен распечатал ворота Доннаруммы голом престижа, а Леау установил итоговый счет.

"Милан" продолжает победное шествие после локдауна – в 11 матчах команда Пиоли набрала 27 очков, ни разу не проиграв. Увольнять Стефано в такой период было бы настоящим зверством.

Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Сампдория" – "Милан".

Генуя. "Луиджи Феррарис".

"Сампдория" – "Милан" 1:4

Голы: Аскильдсен (87) – Ибрагимович (4, 58), Чолханоглу (52), Леау (90+1)