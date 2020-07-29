Серия А. Лечче Шахова ещё не вылетел, дубль и ассист Ибрагимовича

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Лечче" 1:2

Голы: Самир 36 - Манкозу 40 (пен.), Лападула 81

В борьбе против 18-го места остались лишь две команды - "Дженоа" и "Лечче". В 36-ом туре обе не доказали готовность цепляться зубами за него. Первые в одни ворота уступили дома "Интеру". Вторые пропустили дважды в дебюте от "Болоньи", сравняли, но в концовке пропустили вновь. Генуэзцы с четырьмя очками преимущества (учитывая очные встречи - фактически с пятью) ещё могли позволить себе засыпать. В гостях против "Сассуоло", сильного, но не побеждавшего в четырёх предыдущих матчах, они как раз спали. А вот салентини была нужна только победа. И её удалось выцарапать с помощью камбека.

Первый тайм матча в Удине был крайне вязким, медленным, с минимумом ударов по воротам и равенством по владению мячом. "Удинезе" выходил в атаку быстрее и опаснее. После прострела справа Де Пауль в упор почему-то попал во вратаря, а не в ворота. Самир после углового головой уже попал. "Лечче" же не находил ничего, кроме дальних ударов. Хотя нашёл руку Трооста-Эконга после отскока от газона. Манкозу, смазавший важнейший пенальти против "Дженоа", ныне попал. После перерыва гости уже доминировали, играли энергично. Давили. Но опасных моментов до 70-ой минуты не было.

Зато после 70-ой появились два убойных. И один из них был реализован. Барак, не попавший из отличной позиции с 11-ти метров, через несколько минут исправился. Он и Лападула вдруг оказались в штрафной без опеки и чётко разыграли. Игравший с травмой в последние недели Джанлука почти сразу же покинул поле, причём не на своих ногах. Но работу выполнил. Оставил команду в одном очке позади "Дженоа".

В первом тайме в Удине терялся и Евгений Шахов, игравший вместе с Фалько сразу позади форварда. Он касался мяча редко и не обострял. Во втором уже был заметнее. Впрочем, его вклад ограничивался помощью в доминировании. Близко к воротам с мячом его не видели. Кроме удара с 20-ти метров на 74-ой минуте. Низом, слабо и по центру. То есть прямо в руки вратарю. Но хотя бы он отыграл полный матч. А главное - его команда победила и осталась в игре.

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Дженоа" 5:0

Голы: Траоре 26, Берарди 39, Капуто 66, 77, Распадори 74

В Реджо-Эмилии всё было проще. Процент владения мячом хозяев заходил и за 70. Берарди и Траоре должны были забивать. Оба затем забили в других эпизодах. Первый замкнул заброс с фланга в упор, второй блестяще закрутил в дальнюю "девятку" издали. А во втором тайме Капуто воспользовался ужасным пасом вратаря Перина. Он же и Распадори добили.

Для того, чтобы остаться в Серии А, "Лечче" обязательно нужно переигрывать дома "Парму" и ожидать ничьей либо поражения "Дженоа" в матче в Генуе против "Вероны". Оба соперника аутсайдеров, хотя и неплохие команды, но уже закончили сезон. То есть вроде бы аутсайдеры должны победить синхронно. Впрочем, "Сассуоло" - также неплохая команда, уже закончившая сезон...

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Милан" 1:4

Голы: Аскильдсен 87 - Ибрагимович 4, 58, Чалханоглу 52, Леау 90+1

Нереализованный пенальти: Марони 78 (С, вратарь)

Задачи "Милана" и "Лацио" были менее острыми. "Дьяволы" желали разменять место в Квалификации Лиги Европы на прямое в групповом турнире. Правда, для этого нужно было побеждать дважды и ожидать двух матчей "Ромы" без побед. А "орлы" собирались перенести вопрос о втором месте на последний тур и точно не хотели оставаться на четвёртом. Для этого была нужна победа дома над уже вылетевшей "Брешией". После 5:1 в Вероне против гораздо более сильного соперника она казалась верной. Впрочем, в итоге именно "Милану" было легче.

Миланцы начали свой матч ураганно. Ребич навесил совершенно свободному Златану Ибрагимовичу на голову, затем хорват чуть не переиграл второго вратаря "Сампдории" Фальконе. Ибрагимовича в паре метров от ворот заблокировал защитник. Во второй четверти матча гости снизили обороты, но создавали, когда хотели. Правда, забить не смогли, а в начале второго тайма Доннарумма вытащил штрафной Квальяреллы (Колли не сумел добить). Однако сразу же Чалханоглу забил с паса Ибры. А затем Хакан и вернул долг, оставив Златана в контратаке перед Фальконе...

"Милан" набрал 27 очков в 11-ти матчах после возвращения, не проигрывал. Забил 32 мяча. Он лучший в лиге в летней части сезона.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Брешия" 2:0

Голы: Корреа 17, Иммобиле 82

Римляне как раз начали тайм слабовато, к 12-ой минуте уступали по ударам по воротам со счётом 1:3. После отличной "стенки" Иммобиле с Корреа также не особо проснулись. Разве что в концовке тайма, когда Андреначчи пришлось тащить удар головой Иммобиле и попытку издали Луиса Альберто. А в начале второго тайма - удар Милинковича-Савича в упор. В принципе, после перерыва "Лацио" уже держал контроль над ситуацией. И в итоге Корреа классным пасом на ход оставил Иммобиле перед вратарем.

Этот гол стал для Чиро 35-ым в сезоне и позволил ему обойти Роберта Левандовски в гонке за Золотым Мячом. Отобрать трофей у итальянца может лишь Криштиану Роналду. За оставшиеся 180 минут в сезоне КР7 нужно забить на пять мячей больше, чем соперник забьёт за 90. Помним и о рекорде забитых в одном сезоне Серии А. До его повторения Иммобиле остался один мяч.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - СПАЛ 3:0

Голы: Ди Кармине 7, 11, Фараони 47