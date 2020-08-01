Серия А. Юве проигрывает Роме, Златан не реализовывает пенальти, но забивает с игры

Маурицио Сарри дал возможность поиграть тем, кто не насытился футболом в плотном посткарантинном графике. Как итог: Кьеллини, Алекс Сандо, Бентанкур, Кудрадо и даже Роналду следили за поединком либо из запаса, либо вообще вне заявки. Пауло Фонсека также не бросил в бой всех сильнейших, но это не помешало "волкам" завершить сезон с положительным результатом.

Для "зебр" всё началось оптимистично: Игуаин после подачи углового и скидки Рабио вывел хозяев вперёд. Однако ещё до перерыва римляне счёт сравняли: также после углового Никола Калинич отметился. Ещё одна подача от флажка на углу поля могла помочь "Роме" выйти вперёд (дебютант Калафьори здорово пробил с линии штрафной слёту), однако при полёте мяча в штрафную от угла снаряд пересёк линию поля. Впрочем, Калафьори без результативного действия поле не покинул: 18-летний защитник заработал пенальти на ворота "Юве", а Перотти его уверенно реализовал.

Перотти закрепил преимущество в дебюте второй половины, воспользовавшись шикарной разрезной передачей от Дзаньоло. У "Юве" были свои моменты (чего только стоит удар в стойку Рэмси и выход под острым углом на ворота Оливьери), но в целом гости уверенно довели матч до трёх очков в копилку. Что они дали "волкам" с турнирной точки зрения? Ровным счётом ничего.

"Ювентус" - "Рома" 1:3

Голы: Игуаин 5 - Калинич 23, Перотти 44 (пен.), Перотти 52

"Россонери" поставили точку в чемпионате разгромной победой над середняком Серии А. В дебюте к голу привёл отскок от штанги в Клавана, стоявшего в метре от ворот.

Дальше "Милан" уже забивал своими силами. До перерыва Ибрагимович ещё не реализовал пенальти, но реабилитировался после возвращения на поле из раздевалки: швед классно пробил с правого полуфланга под перекладину. Точку уже через две минуты поставил Кастильехо: с линии вратарской он с разворота отправил снаряд в цель.

"Милан" - "Кальяри" 3:0

Голы: Клаван 11 (авт.), Ибрагимович 55, Кастильехо 57

Нереализованный пенальти: Ибрагимович 44 (вратарь)