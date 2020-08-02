Серия А. Шахов и Лечче вылетают с антирекордом

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Эллас Верона" 3:0

Голы: Санабрия 14, 25, Ромеро 44

"Дженоа": Перин, К. Сапата, Ромеро, Мазьелло, Анкерсен, Лерагер, Бехрами, Ягелло (Кассата 83), Кришито (Баррека 22), Пандев (Пинамонти 83), Санабрия (Гольданига 63)

"Эллас Верона": Радунович, Ррахмани, Гюнтер (Сальседо 75), Димарко, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович, Эйссерик, Пессина (Борини 46), Ди Кармине (Паццини 46)

Предупреждения: Санабрия 6, Мазьелло 49

Удаления: Ромеро 61 (прямая красная), Кассата (прямая красная) 90 - Амрабат 90 (прямая красная)

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Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Парма" 3:4

Голы: Барак 40, Меккарьелло 45, Лападула 68 - Лучиони 10 (автогол), Капрари 25, Корнелиус 52, Инглезе 66

"Лечче": Габриэль, Донати, Лучиони, Меккарьелло (Монтеризи 88), Делль'Орко (Вера 70), Манкозу (Петриччионе 61), Тахцидис (Майер 61), Барак, Сапонара, Фалько (Шахов 61), Лападула

"Парма": Сепе, Лорини (Реджини 54), Алвеш (Дермаку 46), Гальоло, Дармиан, Эрнани (Силигарди 54), Куртич, Барилла, Кулушевски (Жервиньо 71), Корнелиус (Инглезе 62), Капрари

Предупреждения: Куртич 34, Алвеш 45

В последний день сезона в Серии А мы должны были узнать имя третьего неудачника. "Дженоа" опережала "Лечче" на одно очко и по очным матчам, принимала дома такого же безразличного середняка, как и соперник, потому её шансы остаться были более высокими. Более того, этим середняком была "Верона" Ивана Юрича и Мигеля Велозу. Хорват играл за "Дженоа" четыре года, тренировал там в трёх каденциях, очень любит этот клуб. А португалец и вовсе женат на дочери его владельца. Потому в кулуарах подозревали недоброе. То есть слабое сопротивление веронцев. В итоге так и получилось. Несколько скандально.

Интенсивные "Лечче" и "Парма" ожидаемо устроили отличную перестрелку с 35-ю ударами по воротам, из них 17-ю - в створ. Процент владения мячом хозяев зашкаливал и за 70. А гости блестяще контратаковали. В первые полчаса они должны были наказывать клоунскую оборону соперника раза четыре. Удар Капрари у стойку и от неё - в ногу Лучиони - принёс первый гол, классная контратака и классный заброс Джанлуки с линии штрафной - второй. В концовке тайма клоунаду устроила уже "Парма", Манкозу пропустил мяч под ногой перед пустыми воротами, Барак и Меккарьелло (угловой) замкнули навесы головой.

В то же время на "Марасси" ожидаемо шла тягучая игра. С тремя ударами по воротам к 33-ей минуте. Веронцы владели мячом, ничего не создавая. Санабрия замкнул головой навес Лерагера и ногой - пас вразрез Пандева. В концовке тайма Ромеро добавил удар головой с углового - и второй тайм обоих матчей практически потерял значение. Кроме статистического. Ведь голы Корнелиуса и Инглезе после забросов Бариллы слева вывели "Лечче" на антирекорд лиги последних 60-ти лет по пропущенным - 85. И вообще-то, именно в этом показателе, а не в Юриче и Велозу, причина вылета "волков".

Евгений Шахов вышел на поле на 61-ой минуте. Именно он нанёс удар головой в стойку на 68-ой, после которого Лападула добил. Также головой.

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Торино" 1:1

Голы: Сванберг 18 - Дзадза 67

"Болонья": Скорупски, Мбайе, Медель, Данило, Денсвил, Сванберг (Балдурссон 72), Схутен (Домингес 72), Сориано, Джувара (Сков-Ольсен 77), Паласио (Сансоне 46), Барроу (Сантандер 46)

"Торино": Розати, Иццо (Нкулу 77), Бремер, Джиджи (Силезия 90+2), Беренгер, Ринкон, Лукич, Ансальди (Айна 50), Верди, Белотти, Дзадза

Предупреждения: Сантандер 76, Сансоне 80, Медель 85 - Ансальди 45, Ринкон 57, Беренгер 65

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Удинезе" 0:1

Гол: Окака 53

"Сассуоло": Консильи, Тольян (Мулдур 82), Д. Феррари, Пелузо, Рожерио (Пиччинини 82), Локателли (Гийон 67), Бурабия, Берарди, Джуричич (Распадори 57), Траоре (Хараслин 57), Капуто

"Удинезе": Муссо, Де Майо, Троост-Эконг, Самир, Стригер-Ларсен, Де Пауль, Уолас (Палумбо 90), Сема (Тер Авест 83), Зеегелаар (Фофана 62), Лазанья, Окака (Несторовски 83)

Предупреждения: Пелузо 11 - Муссо 90+1