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Фабио Капелло: У Пирло очень передовые футбольные идеи
Итальянский специалист прокомментировал назначение Андреа
Экс-наставник "Ювентуса" Фабио Капелло высказался насчет
- У Пирло очень передовые футбольные идеи. Возможно, слишком много. Он должен быть осторожен, чтобы не допустить потенциальных ошибок. Ему нужно оценить материал, который у него есть, и действовать на основе своего опыта.
- Назовете одну вещь, которая играет в пользу Пирло?
- Большинство тренеров, которые добились успеха, были полузащитниками, - рассказал итальянец.
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Источник:Sky Sport Italia
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