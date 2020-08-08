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Фабио Капелло: У Пирло очень передовые футбольные идеи

Италия
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Итальянский специалист прокомментировал назначение Андреа

Фабио Капелло: У Пирло очень передовые футбольные идеи
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Экс-наставник "Ювентуса" Фабио Капелло высказался насчет назначения Андреа Пирло на пост главного тренера туринцев.

- У Пирло очень передовые футбольные идеи. Возможно, слишком много. Он должен быть осторожен, чтобы не допустить потенциальных ошибок. Ему нужно оценить материал, который у него есть, и действовать на основе своего опыта.

- Назовете одну вещь, которая играет в пользу Пирло?

- Большинство тренеров, которые добились успеха, были полузащитниками, - рассказал итальянец.

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В статье: Андреа Пирло Фабио Капелло Ювентус (Турин)
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Источник:
Sky Sport Italia
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