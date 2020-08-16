Лацио может отменить трансфер Сильвы. Давид ищет другие варианты

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что переход экс-полузащитника "Манчестер Сити" Давида Сильвы в "Лацио" на гране срыва.

Римский клуб еще в июле вступил в переговоры с испанским хавбеком и договорился об контракте с агентом игрока. Но сделка так и не была оформлена.

Давид взял паузу и рассматривает другие варианты продолжения игровой карьеры: переезд в чемпионат Катара или возвращение в свой родной клуб - "Валенсию".

Руководство "Лацио" не хочет больше откладывать трансфер и ожидает, что сегодня Сильва примет окончательное решение. Так как в случае отказа "орлам" надо будет искать другую кандидатуру на эту позицию на трансферном рынке.