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Лацио может отменить трансфер Сильвы. Давид ищет другие варианты
Испанец может вернуться в "Валенсию" или переехать в Катар
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что переход экс-полузащитника "Манчестер Сити" Давида Сильвы в "Лацио" на гране срыва.
Римский клуб еще в июле
Давид взял паузу и рассматривает другие варианты продолжения игровой карьеры: переезд в чемпионат Катара или возвращение в свой родной клуб - "Валенсию".
Руководство "Лацио" не хочет больше откладывать трансфер и ожидает, что сегодня Сильва примет окончательное решение. Так как в случае отказа "орлам" надо будет искать другую кандидатуру на эту позицию на трансферном рынке.