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Лацио может отменить трансфер Сильвы. Давид ищет другие варианты

Италия
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Испанец может вернуться в "Валенсию" или переехать в Катар

Лацио может отменить трансфер Сильвы. Давид ищет другие варианты
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Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что переход экс-полузащитника "Манчестер Сити" Давида Сильвы в "Лацио" на гране срыва.

Римский клуб еще в июле вступил в переговоры с испанским хавбеком и договорился об контракте с агентом игрока. Но сделка так и не была оформлена.

Давид взял паузу и рассматривает другие варианты продолжения игровой карьеры: переезд в чемпионат Катара или возвращение в свой родной клуб - "Валенсию".

Руководство "Лацио" не хочет больше откладывать трансфер и ожидает, что сегодня Сильва примет окончательное решение. Так как в случае отказа "орлам" надо будет искать другую кандидатуру на эту позицию на трансферном рынке.

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В статье: Давид Сильва Манчестер Сити (Англия) Лацио (Рим)
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
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