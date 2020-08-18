Италия
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Спортивный директор Лацио: Не уважаю Давида Сильву как человека
Функционер прокомментировал переход испанца в "Реал Сосьедад"
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва перешел в "Реал Сосьедад", хотя у него была договоренность с "Лацио".
По информации Sslazio.it, спортивный директор римлян заявил, что не уважает игрока.
"Я уважаю Давида Сильву как игрока, но не как человека", - приводит слова функционера официальный сайт клуба.
Напомним, что испанец согласовал двухлетний контракт с "Сосьедадом", который менее выгоден в финансовом плане чем тот, который предлагал ему итальянский клуб.
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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
18.08.2020 в 16:32
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yunguvnor (м. Чернігів)
18.08.2020 в 16:26
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Инспектор ( )
18.08.2020 в 15:29
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