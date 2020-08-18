Спортивный директор Лацио: Не уважаю Давида Сильву как человека

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва перешел в "Реал Сосьедад", хотя у него была договоренность с "Лацио".

По информации Sslazio.it, спортивный директор римлян заявил, что не уважает игрока.

"Я уважаю Давида Сильву как игрока, но не как человека", - приводит слова функционера официальный сайт клуба.

Напомним, что испанец согласовал двухлетний контракт с "Сосьедадом", который менее выгоден в финансовом плане чем тот, который предлагал ему итальянский клуб.