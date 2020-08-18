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Спортивный директор Лацио: Не уважаю Давида Сильву как человека

Италия
(1 голосов)

Функционер прокомментировал переход испанца в "Реал Сосьедад"

Спортивный директор Лацио: Не уважаю Давида Сильву как человека
Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва перешел в "Реал Сосьедад", хотя у него была договоренность с "Лацио".

По информации Sslazio.it, спортивный директор римлян заявил, что не уважает игрока.

"Я уважаю Давида Сильву как игрока, но не как человека", - приводит слова функционера официальный сайт клуба.

Напомним, что испанец согласовал двухлетний контракт с "Сосьедадом", который менее выгоден в финансовом плане чем тот, который предлагал ему итальянский клуб.

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В статье: Давид Сильва Игли Таре Лацио (Рим) Лацио
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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
18.08.2020 в 16:32
ЯК ЦЕ футболіст відмовився від більш фінансово "жирного" контракту (у доволі солідному клубі) заради гіршого контракту (у фінансах) й не у ТОП-команді гранді мені може хтось пояснити, ЩО ЦЕ ЗА ДИВО СВІТУ СТАЛОСЯ...!???
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-1
yunguvnor (м. Чернігів)
18.08.2020 в 16:26
Так нехай Лотіто припинить жлобитись і дає бабки на топові трансфери, шо непонятного? Самі винні, що профукали гравця.
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Инспектор ( )
18.08.2020 в 15:29
Должна быть причина
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