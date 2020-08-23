Милан арендует Бакайоко с правом выкупа за 35 миллионов

"Милан" близок к возвращению Тьемуэ Бакайоко, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский клуб арендует Бакайоко у "Челси" на сезон за 3 млн евро. Если "россонери" захотят выкупить игрока у лондонцев, то у них будет право это сделать еще за 35 млн.

Напомним, французский разрушитель уже выступал на "Сан-Сиро" в сезоне 2018/19 и добился существенного прогресса при Дженнаро Гаттузо. Однако непопадание в Лигу Чемпионов по итогам кампании не позволило "россонери" выкупить Бакайоко, и тот принялся и дальше колесить по арендам. Последний сезон он провёл в "Монако".