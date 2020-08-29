Мойзе Кин может вернуться в Ювентус. Пирло заинтересован в нападающем

Итальянское издание Juvefc.com сообщает, что нападающий "Эвертона" Мойзе Кин может вернуться в "Ювентус."

Главный тренер туринцев Андреа Пирло лично заинтересован в молодом нападающем. Возвращение Кина в Серию А возможно в рамках сделки по обмену на полузащитника "зебр" Аарона Рэмзи.

Также клубами рассматривается вариант, при котором "Юве" арендует 20-летнего Мойзе на два года.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии Мойзе Кин принял участие в 29 матчах, в которых забил 2 гола.